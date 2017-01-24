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Kafalar karıştı!…

İstanbul’da taksilere yapılan son zamlar kafaları karıştırıyor…

Kafalar karıştı!…

İstanbul’da taksilere yapılan son zamlar kafaları karıştırıyor…

24 Ocak 2017 Salı 17:48
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Kafalar karıştı!…

Haber: İrfan Demir

Yıllardır Atatürk Havalimanı Kooperatif Başkanlığını yürüten Fahrettin Can ile görüşen  araştırmacı gazeteci arkadaşımız İrfan Demir siz Önce Vatan okurları için son taksi zammı hakkında bilgiler edindi.

BU ZAM TAKSİCİLERE DEĞİL TAKSİMTERCİLER İÇİN YAPILDI

Yeni uygulamaya göre 8.75 kuruştan açılan taksimetre için konuşan Kooperatif Başkanı  Fahrettin Can "Biz taksicilere bunu reva gören İstanbul Büyükşehir Belediyesini Allah'a havele ediyorum. Bunun hasabını bu dünyada olmazsa ahirette yüce rabbim inşallah sorar. Yapılan bu uygulama sadece taksici esnafını kandırmaktır.  2,5 km kadar olan yere 8.25 açılışla başlayan fiyat daha sonra yükselmeye başlıyor. Bu da şu demek 1 taksiye 2 yada daha fazla binen kişi otobüs fiyatından ucuza gitmiş oluyor. Şimdi sorarım size 195 lira verip taksimetre ayarını yaptıran taksici esnafına bunun neresinde fayda var? Sadece bizim koparatifimizde 645 taksi var. Birde bunu İstanbul geneliyle düşünün ve 195 liralık rakamı çarpın. Sorarım bu vebalmi ve Allah bunun hasabını sormazmı? "diye tepki veriyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  46 AY İÇİNDE TOPLAM %12 ZAM YAPTI

Başkan Can "Yaklaşık 4 yıldan fazla zamandır % 12 zam yapan İBB hiç düşünmüyor ki tüketici endeksti %29.80 iken ve enflaksiyon oranı  %10 oranı altında bu emekçi arkadaşlarımız %10 enflasyon altında çalışıyor. Hiç bir dönem taksici esnafı belediye altında ezildi ve eziyet görmedi. Dediğim gibi Allah bunun hesabını mutlak sorar" şeklinde konuştu.

KİMSE ZAM YAPILDI DEMESİN

Ticari taksiciler için yeni uygulama da açılış 8.75 kuruş olmasına bir kez daha değinen başkan Can "Açılış da aynı, kapanış da aynı dediğim gibi taksici değil taksimetreciler para kazanıyor. Bir taksici arkadaşın ortalama 400 yolcu almalı ki (195) taksimetre ayrı masrafını çıkarabilsin. Bunun yanı sıra yedek parça, lastik en önemlisi ise akaryakıtın çok pahalı olması. Bu kadar sorunun altında toplam 46 ay içinde %12 oranında taksici esnafa zam yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir zulmüdür. İnşallah bunun vebalini de bu dünya da görmezlerse öbür dünya da görürler" diye tepkilerini dile getirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TaksimetreİstanbulTaksiTaksicilerFahrettin CanHavaalanı Taksi
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