K. Muzaffer Gençer Louvre Müzesi Art Shopping Paris' te...

Türkiye’nin temsicisi Nişantaşı doğumlu Şair Ressam K. Muzaffer Gençer, 19-20-21 Ekim 2018 tarihlerinde 23. sü düzenlenen ve uluslararası çağdaş Sanatçıları Louvre Müzesi‘nde biraraya getiren Art Shopping'e 4. kez katıldı.

Louvre Müzesi Carrousel du Louvre Salonlarında gerçekleşen uluslararası sergiye, Azerbaycan'lı ünlü ressam Asmar Narimanbekova'nın Galerisi Asmar Art'dan katılan K. Muzaffer Gençer'in fovizim etkisi görülen 8 adet ekspresyonist yapıtı yer aldı.

K. Muzaffer Gençer "Paris Büyükelçimiz Sayın İsmail Hakkı Musa ve Saygıdeğer eşi Sayın Tülay Musa'nın yakın ilgileri ve sanata verdikleri önem beni çok duygulandırdı ve onurlandırdı. Ayrıca üyesi olduğum Anadolu Kültür Merkezi Başkanı Sayın Dr. Demir Fıtrat Onger'in ziyaretleri ile beni yalnız bırakmayışı büyük destek oldu. Paris Carrousel du Louvre' da Türk Ressamı olarak bulunmak beni çok mutlu etti." dedi.

K.MUZAFFER GENÇER

İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2002 - 2006 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi (İKGM) , 2007 - 2011 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜSEM) Resim Atölyelerinde eğitim çalışmalarına devam etmiştir.

Evli, 2 çocuk annesidir. Banka emekli müdürlerindendir. Sanat felsefesine göre özgünlüğün ve sınırsızlığın resim yapmada güzelliklere varmanın nedeni olduğunu görmüş bu sebeple resim yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğine ve özgünlüğünden ödün vermeyeceğine inanmıştır.Canlı renk seçeneği ve kuvvetli fırça darbeleri ile duygularını dışa vuran ekspresyonist tarzdaki çalışmalarında yer yer fovizm etkisi görülmektedir. Şiirlerindeki coşku ve evrensel yaklaşım resimlerinde de hissedilmektedir.

Paris La Capitale Galerie’de (2 yapıtı mevcuttur) 3 kişisel, 3 lü gurup ve karma, Paris Galerie Celal’de 1 ve Paris Anadolu Kültür Merkezi Galerisi’nde (2 yapıtı mevcuttur) 3 karma sergisi olmuştur. Paris Art Shopping’ in Uluslararası Çağdaş Sanat Sergilerinden, Paris Carrousel du Louvre ’a 2, Cote d’azur - Cannes Sergileri ne 1 kez katılmıştır. Yunanistan’da (Komotini, Selanik, Midilli) 7 karma Sergide bulunmuştur. Holland - Amsterdam ve Bulgaristan - Plovdiv Türk Sanatçıları Grup Sergisine, Ressamlar Derneği Berlin Sergisi ile Bursa Güzel Sanatlar Birliği Berlin Yunus Emre Enstitüsü Sergisine ve yurt içinde, yurt dışında 190 dan fazla sergiye katılmıştır . 49. Uluslararası Troia Festivaline katılmış olup, Tüyap-Artist 19.-20.-21. ve 24. İstanbul Uluslararası Sanat Fuarı Katalogları, Paris La Capitale Galerie “Artistes Liste “ ve “Turkish Paintings” Günümüz Türk Sanatçılarına kayıtlıdır. Paris Anadolu Kültür Merkezi, SAKÜDER ve Ressamlar Derneği üyesidir (2011-2016 tarihleri arasında 6 yıl Ressamlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır). İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Senin İstanbul’un” resim yarışması üçüncüsüdür. “Sevi’ye Övgü” ve “Aşkımla Kıvançlıyım “adlı iki şiir kitabı yayımlanmıştır.

HABER: ZAMBAK KARABAY