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İstanbul'un kuzey ormanlarına yeni yangın gözetleme kulesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul'un kuzey ucunda orman yangınlarını gözetlemek amacıyla yeni bir kulenin inşasına başladı.

İstanbul'un kuzey ormanlarına yeni yangın gözetleme kulesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul'un kuzey ucunda orman yangınlarını gözetlemek amacıyla yeni bir kulenin inşasına başladı.

15 Eylül 2016 Perşembe 10:35
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İstanbul'un kuzey ormanlarına yeni yangın gözetleme kulesi

ANKARA

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede daha önce kullanılan Karagöltepe Yangın Gözetleme Kulesi 3'üncü havalimanı sınırları içerisinde kaldığından yıkılmıştı. Yıkılan kulenin yerine Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi inşa ediliyor. 

Yapımı devam eden ve bittiğinde yüksekliği zemin kotundan itibaren 32 metre olacak yeni yangın gözetleme kulesi, 360 derece görüntüleme yapacak. Son teknolojinin kullanılacağı Yangın Koordinasyon Merkezi'nden, termal ve normal kameralar ile internet bağlantısı aracılığıyla 7/24 gözetleme yapılacak. Yeni kulede insanlı gözetlemeye de devam edilecek.

Karagöltepe Yangın Gözetleme Kulesi'nden 25 metreden gözetleme gerçekleştirilirken, yeni kulede 32 metreden gözetleme yapılacak, böylece ormanlık alan görünürlüğü yüzde 9 artacak. En etkin görüşün sağlanacağı kulenin dış cephesinde doğal kaplama malzemeleri kullanılarak kuleye tarihi bir görünüm verilecek.

Temeli atılan ve inşaat çalışmaları devam eden Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi, tamamlandığında aynı zamanda Tarihi Beyazıt Kulesi'nde olduğu gibi renkli ışıklarla hava durumu bilgisi de verecek.

Oturum alanı 67 metrekare inşa edilen Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'nin 2017 yılının ocak ayında tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

İlk asansörlü yangın gözetleme kulesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'nin Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki ilk asansörlü yangın gözetleme kulesi olacağını belirtti.

AA

Son Güncelleme: 15.09.2016 10:39
Anahtar Kelimeler:
önce VatanOrmanİstanbul
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