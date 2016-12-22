ANKARAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "En son aldığımız bilgiler çerçevesinde dün akşamki menfur saldırıda şahadete erişmiş vatan evlatlarımız 38 oldu. Bunların 30'u polis memuru ve emniyet görevlisi, 7'si sivil vatandaşımız, birinin ise kimliği henüz tespit edilemedi." dedi."13 kişi gözaltına alındı"İçişleri Bakanı Soylu, saldırının hemen akabinde 10 kişinin, daha sonra da yapılan operasyonlar neticesinde 3 kişinin daha gözaltına alınarak, toplam 13 kişi gözaltına alındığını bildirdi."Hastanelerde toplam 155 vatandaşımız var"Bakan Soylu, şöyle devam etti:"Hastanelerde 136 müşahede altında vatandaşımız var. 14'ü yoğun bakımda, 5'i ameliyatta ve 155 toplam hastanelerde şu anda tedavi gören, bu olayla karşı karşıya kalmış, sağlıkları için dua ettiğimiz vatandaşlarımız var.""Değerlendirmeler fail olarak PKK'yı işaret ediyor"Soylu, yapılan değerlendirmelere çerçevesinde fail olarak PKK'nın işaret edildiğini belirterek, şunları kaydetti:"Olayın nasıl planlandığı, ne zaman planlandığı konusunda ve nasıl yürütüldüğü konusundaki çerçeve, arkadaşlarımızda var ancak hem soruşturmanın yürütülmesi hem de operasyonun devamı açısından, bu konuda çok fazla değerlendirmede bulunmayacağız."

AA