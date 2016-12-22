AA

Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, İstanbul'da güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından İstanbul'da güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Toplantısı, Beşiktaş'taki Mabeyn Köşkü'nde 16.30'da başladı.Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan yardımcıları Numan Kurtulmuş, Veysi Kaynak ve Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ilgili üst düzey bürokratlar katılıyor.