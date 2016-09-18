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İstanbul'da dersbaşı için hazırlıklar tamamlandı

İstanbul'da yarın okulların açılması dolayısıyla ulaşımda aksaklık meydana gelmemesi için çeşitli tedbirler alındı. Toplu ulaşım araçları yarın 06.00-14.00 saatlerinde ücretsiz olacak. - Önce Vatan Gazetesi

İstanbul'da dersbaşı için hazırlıklar tamamlandı

İstanbul'da yarın okulların açılması dolayısıyla ulaşımda aksaklık meydana gelmemesi için çeşitli tedbirler alındı. Toplu ulaşım araçları yarın 06.00-14.00 saatlerinde ücretsiz olacak. - Önce Vatan Gazetesi

18 Eylül 2016 Pazar 12:50
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İstanbul'da dersbaşı için hazırlıklar tamamlandı
İSTANBUL

İstanbul'da yarın okulların açılması dolayısıyla ulaşımda aksaklık meydana gelmemesi için çeşitli tedbirler alındı. 

Bu doğrultuda, toplu ulaşımda ek seferler konulduğunu belirten İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, yarın okulların açılması dolayısıyla ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için İstanbulluların toplu taşıma araçlarından faydalanmalarını istedi.

Topbaş, yeni eğitim sezonunda tüm öğrenci ve öğretmenler ile velilere başarılar diledi.

Toplu ulaşım araçları yarın 06.00-14.00 saatlerinde ücretsiz
Toplu ulaşım araçları yarın 06.00-14.00 saatlerinde ücretsiz hizmet verecek. Ağır tonajlı araçlar, okulların açılış haftasında 06.00-10.00 saatlerinde trafiğe çıkamayacak. Şantiyelerde ve yollarda okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Devamı zaruri çalışmalar için gece vardiyası uygulanacak. Kazalar için trafikte çok sayıda çekici hazır bulundurulacak. Trafiğe çıkacak 15 bin okul servisi, yarın İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanacak.

Metro, tramvay, metrobüs, otobüs ek seferleri sayesinde 755 bin yolcu toplu ulaşıma yönlendirilecek ve 500 bin aracın trafiğe çıkmaması sağlanacak. İETT, yarından itibaren kış tarifesini uygulamaya koyacak.

Trafik akışını sağlamak için bin 570 polis görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yaklaşık bin personelle (emniyet, trafik, asayiş) görev yapacak. İstanbul genelindeki okullar çevresinde ara sokaklarda bin zabıta memuru trafiğin sağlıklı işlemesine yardımcı olacak.

İstanbul'da okulların açılacağı gün alınacak tedbirler için, AKOM'da ilgili tüm birimlerin katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası temsilcileri de katıldı.

AA

Son Güncelleme: 18.09.2016 12:51
Anahtar Kelimeler:
İstanbulOkul- Önce Vatan Gazetesi
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