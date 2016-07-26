İstanbul'da darbecilere

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Pendik Ballıca Köyü'nde bir alan, darbeciler için "Hainler Mezarlığı"na dönüştürüldü.

Köy çıkışındaki bir alana yapılan mezarlık girişine, "Hainler Mezarlığı" tabelası bu sabah İBB ekipleri tarafından yerleştirildi.

Mezarlığa bir defnin dün gerçekleştirildiği öğrenilirken, hazırlanmış 5 mezar yeri daha dikkat çekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, dün demokrasi nöbetindeki vatandaşlara seslenirken, "Bir tanesini ailesi istememiş, bugün Vatan Hainleri Mezarlığına gömüldü. Bu millete saygı duymayanlar kabirlerinde bile rahat edemezler" ifadelerini kullanmıştı.

