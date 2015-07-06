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İstanbul'da ağaçları kurutan böcek bulundu

Fatih'te Türkiye'de daha önce varlığı bilinmeyen, ağaçların kurumasına yol açan turunçgil uzun antenli böceğine rastlandı. Vatandaşlardan konuya duyarlı olmaları ve belediye ekiplerine haber vermeleri istendi

İstanbul'da ağaçları kurutan böcek bulundu

Fatih'te Türkiye'de daha önce varlığı bilinmeyen, ağaçların kurumasına yol açan turunçgil uzun antenli böceğine rastlandı. Vatandaşlardan konuya duyarlı olmaları ve belediye ekiplerine haber vermeleri istendi

06 Temmuz 2015 Pazartesi 13:15
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İstanbul'da ağaçları kurutan böcek bulundu

İSTANBUL - Fatih Belediye'sinden yapılan açıklamada, Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Fatih sınırları içerisinde Türkiye'de önce varlığı bilinmeyen, verdikleri zararla ağaçları kurutarak yok olmasına sebep olan turunçgil uzun antenli böceği tespit edildiği bildirildi.

Yedikule Mahallesi başta olmak üzere yakın bölgelerinde gözlenen zararlı ile mücadele etmek üzere Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bitki Sağlığı Şefliği'nin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu zararlının larvaları ağaçların odun dokusundan beslendiğinden ağaca zarar vermekte ve ağacın tamamen kurutmasına sebep oluyor. Ağacın gövdesinden çıkış yapan erginlerin oluşturduğu çıkış deliklerinden ya da erginlerin görülmesi ile zararlının varlığı daha kolay tespit edilmektedir. Ergin çıkış delikleri 10-15 mm çapında olabilmektedir. Zarar verdiği bitki türleri arasında; akçaağaç, atkestanesi, kızılağaç, huş ağacı, kızılcık, fındık, dağ muşmulası, alıç ağacı, kayın ağacı, elma ağacı, dut ağacı, çınar ağacı, kavak ağacı, kiraz ağacı, armut ağacı, söğüt ağacı, gül, kara ağaç bulunmaktadır. Özellikle Yedikule bölgesinde rastlanan bu zararlıböcek park ve yeşil alanlarda, cami, okul ve diğer kamu kurumları ile apartman ve konutların bahçesinde gözlenmektedir. Zararlı böceğin tespit edildiği ağacın belirlenmesinin hemen ardından ağacın Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde ilaçlanması ve devamında gözlenerek gerekiyorsa imha edilmesi gerekmektedir. Mücadelesi için vatandaşların konuya hassasiyet gösterip, anında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Göz ardı edilmesi durumunda Yedikule Mahallesi başta olmak üzere zararlı böceğin yayılarak çok sayıda ağaç ve çalı türünün zarar vermesi söz konusudur. Geçen yıl içinde sadece Zeytinburnu sınırları içerisinde 150’nin üzerinde yetişkin ağaç bu sebeplerden dolayı uzmanların kontrolünde imha edilmek zorunda kalınmıştı."

AA

Son Güncelleme: 06.07.2015 13:03
Anahtar Kelimeler:
İstanbulönce Vatan
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