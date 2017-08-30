İstanbul Valisi Şahin tebrikleri kabul etti

İSTANBUL

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törene katılanlar, daha sonra İstanbul Valiliği'ne geçti.

Vali Şahin'in, yerini almasının ardından tebrik töreni başladı.

Sırasıyla Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve diğer yetkililer, Vali Şahin'e tebriklerini sundu.

Valilikte düzenlenen programa yabancı ülke temsilcileri, mülki ve idari yetkililer, dini cemaat temsilcileri de katıldı.

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resmi ve sivil kurumlar ile konutlar bayraklarla donatıldı.