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İstanbul Valiliği yürüyüşe izin vermedi

İstanbul Valiliği, yarın yapılması planlanan "Büyük Barış Yürüyüşü"ne izin vermedi.

İstanbul Valiliği yürüyüşe izin vermedi

İstanbul Valiliği, yarın yapılması planlanan "Büyük Barış Yürüyüşü"ne izin vermedi.

25 Temmuz 2015 Cumartesi 16:11
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İstanbul Valiliği yürüyüşe izin vermedi

İSTANBUL

Valilikten yapılan açıklamada, başta HDP İstanbul İl Başkanlığı olmak üzere siyasi partiler, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri tarafından yarın 16.00'da, Beyoğlu'nda Tepebaşı'ndan Aksaray Metro Meydanı'na kadar yürüyüş ve akabinde basın açıklaması düzenleme talebinin dün dilekçe ile ulaştırıldığı belirtildi.

Başvurunun 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre belirlenen usullere uymadığı kaydedilen açıklamada, kent genelinde Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda dörder olmak üzere sekiz gösteri yürüyüşü ve açık yer toplantıları düzenlenebilecek alan belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yürüyüş çağrısı yapılan Tepebaşı ile Aksaray Metro Meydanı arasının 2015 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri alanları içerisinde yer almadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca ülkemizde son zamanlarda meydana gelen terör olayları nedeniyle provokatif eylemlere mahal verilebileceğinden, ilimizde başta eyleme katılacak vatandaşlarımızın güvenliği olmak üzere halkımızın güvenliğinin tehlikeye düşmemesi, kamu güvenliği ve esenliğinin bozulmaması, bölgedeki yoğun trafik seyrinin engellenerek vatandaşlarımızın karşı karşıya kalacağı mağduriyetlerin önlenmesi gerekçeleriyle talep uygun görülmemiştir. Değişik gerekçeler bahane edilerek, yasaların müsaade etmediği alanlarda kanun dışı gösteri ve toplantılara katılma yönünde yapılan çağrılara halkımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da itibar etmeyeceğine inanıyoruz."

AA

Son Güncelleme: 25.07.2015 14:42
Anahtar Kelimeler:
Yasakİstanbul Valiliğiönce VatanYürüyüşHDPBüyük Barış Yürüyüşü
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