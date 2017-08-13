Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106963
ALTIN
146.627
DOLAR
3.5345
STERLİN
4.5946
EURO
4.1780
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Guliyev'in zaferi dünya basınında

'İstanbul'un bekçileri' yarın akşam düdüğünü çalacak

Geceleri İstanbul'un mahallelerinde nöbet tutacak 386 bekçi, yarın akşam ilk görevine çıkacak.

'İstanbul'un bekçileri' yarın akşam düdüğünü çalacak

Geceleri İstanbul'un mahallelerinde nöbet tutacak 386 bekçi, yarın akşam ilk görevine çıkacak.

13 Ağustos 2017 Pazar 14:42
0 Okunma
'İstanbul'un bekçileri' yarın akşam düdüğünü çalacak

İSTANBUL

Geceleri İstanbul'un mahallelerinde nöbet tutacak 386 bekçi, yarın akşam ilk görevine çıkacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, mahallelerde güvenliğin sağlanması için 8 Şubat'tan itibaren bekçiliğe müracaat eden 8 bin 320 kişiden 700'ünü seçti. Teorik ve uygulamalı eğitimden geçen bekçilere, Özel Hareket polislerinin katıldığı derslerde araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretildi.

Eğitimini başarılı şekilde tamamlayan 386 bekçi, yarın akşam ilk mesaisine çıkacak. Mahallelerde görev yapacak bekçiler, güneşin batışından doğuşuna kadar devriye görevini yerine getirecek. 8 saat çalışma ve haftada bir gün istirahat esasına göre çalışacak bekçiler, ilk etapta polis eşliğinde göreve çıkacak. Çarşı ve mahalle bekçileri, daha sonra da her mahallede iki kişi olacak şekilde nöbet tutacak.

Eğitimi süren 136 ve diğer işlemleri devam eden 178 kişi olmak üzere 314 bekçi de daha sonra göreve başlayacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Gayrettepe'deki biriminde, 386 bekçinin göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen ve sadece Anadolu Ajansının izlediği törende, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan bekçilere hitap etti.

"Topluma güven aşılayacağız"
Çalışkan, "Bu sistemle topluma güven aşılayacağız. Yeni bir güç, yeni bir enerji. Bunu topluma kabul ettirip sevdirmek sizin ve bizim elimizde." dedi.

 Mustafa Çalışkan, "Bekçilerden istediğimiz çakı gibi aslan gibi olmalarıdır. Gece Kartalları ismine layık olmalarını istiyoruz. Başlangıç çok önemli. Onların göreve başlamasıyla insanlar, mahallelerinde bir farklılık olduğunu hissedecek." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulBekçiYarınönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manas Ata İstanbul’da
Manas Ata İstanbul’da
Eroğlu: Sıcaklık artışı İstanbul'da olmayacak
Eroğlu: Sıcaklık artışı İstanbul'da olmayacak
Atatürk Havalimanı'nda vücut tarayıcı dönemi
Atatürk Havalimanı'nda vücut tarayıcı dönemi
Merhum Hüseyin Altın için anma töreni düzenleniyor
Merhum Hüseyin Altın için anma töreni düzenleniyor
Aly & Fila, 14 Temmuz'da Future Forward Music organizasyonu ile Türkiye’de ilk defa sevenleriyle buluşuyor
Aly & Fila, 14 Temmuz'da Future Forward Music organizasyonu ile Türkiye’de ilk defa sevenleriyle buluşuyor
İki ünivesitede FETÖ/PDY operasyonu: 72 gözaltı
İki ünivesitede FETÖ/PDY operasyonu: 72 gözaltı
Dimitri Vegas & Like Mike, 7 Temmuz’da Smash the House İstanbul ile KüçükÇiftlik Park’ta!
Dimitri Vegas & Like Mike, 7 Temmuz’da Smash the House İstanbul ile KüçükÇiftlik Park’ta!
Taksim'de otelde bildiri makinesi!
Taksim'de otelde bildiri makinesi!
Güngören'de silahlı çatışma
Güngören'de silahlı çatışma

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ