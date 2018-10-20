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İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

Terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

Terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:44
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İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

İSTANBUL

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan, geçmiş dönemlerde yapılan izinsiz gösterilerde yer alan ve eylem hazırlığı içerisinde bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Kocaeli ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 8 zanlı gözaltına alındı. 

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTerörOperasyon
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