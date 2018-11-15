Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93185
ALTIN
210.307
DOLAR
5.3978
STERLİN
6.9259
EURO
6.1065
Fenerbahçe salonda kuvvet ağırlıklı çalıştı
Fenerbahçe salonda kuvvet ağırlıklı çalıştı
Grönland'de buz tabakası altında dev krater keşfedildi
Grönland'
'Sigarayı bırakma süresi arttıkça kanser riski azalıyor'
'Sigarayı bırakma süresi arttıkça kanser...
Türk edebiyatının 2 bin 696 eseri yabancı okuyucuyla buluştu
Türk edebiyatının 2 bin 696...
TÜYAP'ta Trabzon Tarihi ile Türk tarihi ile ilgili kitaplarımı imzalıyorum
Tüyapta Trabzon Tarihi ile Türk...

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İBB, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İBB, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

15 Kasım 2018 Perşembe 15:20
0 Okunma
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yağışların öğleden sonra Avrupa Yakası genelinde, akşam saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Yağışların cuma günü akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirler alındı

Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Zabıta, Atık Yönetimi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İBB Trafik Müdürlüğü, 153 İBB Yerinde Çözüm Ekipleri kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karşı alarma geçti.

Vatandaşlar muhtemel su baskınları ihbarı için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKuvvetli Yağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü
KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü
Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı
Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı
İstanbul 5 millet bahçesine kavuşuyor
İstanbul 5 millet bahçesine kavuşuyor
Üniversitede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı
Üniversitede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı
'Atlı Birlikler' Sultanahmet'te devriyeye başladı
'Atlı Birlikler' Sultanahmet'te devriyeye başladı
Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapanacak
Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapanacak
10 Kasım “Atatürk’ü Anma Konferansı” 
10 Kasım “Atatürk’ü Anma Konferansı” 
Vodafone 40. İstanbul Maratonu başladı
Vodafone 40. İstanbul Maratonu başladı
Kağıthane'de bina yangını
Kağıthane'de bina yangını

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ