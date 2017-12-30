İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden kritik karar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı nedeniyle bir gün boyunca 7 ilçeye ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, il genelindeki yılbaşı önlemleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'de 31 Aralık saat 08.00'den 1 Ocak saat 08.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri ve bunlar gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı.

4 İLÇEYE ÇIKAN YOLLAR KAPALI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'e çıkan yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00'dan, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 10.00'dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar 15.00'dan, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00'dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 15.00'dan itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatılacaktır" denildi. (HaberTürk)