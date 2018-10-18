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İstanbul'daki silah kaçakçılığı operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi

İstanbul'daki silah kaçakçılığı operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi

18 Ekim 2018 Perşembe 10:45
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İstanbul'daki silah kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL

İstanbul'daki silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16 Ekim'de Anadolu Yakası'nda silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 8'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 5'i Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Ayrıca operasyonda ele geçirilen 19 tabanca, 3 pompalı tüfek, 4 susturucu, 24 tabanca kabzası, 220 mermi ve çok sayıda silah kalıbı ile makine basın mensuplarına sergilendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SilahKAÇAKÇILIKİstanbulOperasyon
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