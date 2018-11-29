Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95254
ALTIN
202.531
DOLAR
5.1387
STERLİN
6.5595
EURO
5.8442
Türkiye, FIFA sıralamasında geriledi
Türkiye, FIFA sıralamasında geriledi
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda önemli keşif
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda...
Kötü beslenme sigaradan daha tehlikeli
Kötü beslenme sigaradan daha tehlikeli
Komedi filmlerinin aranan oyuncusuydu
Komedi filmlerinin aranan oyuncusuydu
Bülent Ecevit Ortaokulu’nda ‘Veli Akademileri’
Bülent Ecevit Ortaokulu’nda ‘Veli Akademileri’

İstanbul'daki kış havası cumartesiye kadar sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, kentte etkili olan soğuk hava, fırtına ve kuvvetli yağışın cumartesi gününe kadar devam edeceği uyarısında bulundu.

İstanbul'daki kış havası cumartesiye kadar sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, kentte etkili olan soğuk hava, fırtına ve kuvvetli yağışın cumartesi gününe kadar devam edeceği uyarısında bulundu.

29 Kasım 2018 Perşembe 16:00
0 Okunma
İstanbul'daki kış havası cumartesiye kadar sürecek

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkili olan olumsuz hava koşullarının cumartesiye kadar devam edeceği uyarısını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada AKOM'un uyarısı paylaşıldı. Buna göre, İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava, fırtına ve kuvvetli yağışların görüldüğü kış havasının 1 Aralık Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Fırtına şeklinde saatte 45-75 kilometre esen rüzgarla birlikte aralıklarla kuvvetli yağış geçişlerinin yaşanması öngörülürken, hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının 7-10 derece aralığında mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması ve ağaç devrilmesine dikkat

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre de İstanbul ve Marmara'nın batısında poyraz fırtınası bekleniyor.

Bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen, kuvvetli ve fırtına şeklinde devam eden poyrazın İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın batısında yarın öğle saatlerine kadar zaman zaman saatte 60-80 kilometre hızında esmesi tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOMSoğuk HavaFırtınaKuvvetli Yağışİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer'de yol çöktü
Sarıyer'de yol çöktü
İstanbul'da trafik kazası: 5 yaralı
İstanbul'da trafik kazası: 5 yaralı
Beton mikseri viyadüğe düştü: 1 ölü
Beton mikseri viyadüğe düştü: 1 ölü
Erol Battal anılıyor…
Erol Battal anılıyor…
Turan Yazgan Hocamızı andık
Turan Yazgan Hocamızı andık
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul'da terör operasyonu: 23 gözaltı
İstanbul'da terör operasyonu: 23 gözaltı
Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ