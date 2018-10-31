Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
214.952
DOLAR
5.4717
STERLİN
6.9776
EURO
6.2122
Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü,...
Devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan çift...
Balıkesir'de motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de motosiklet yayalara çarptı: 1...
Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı
Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı
Kahramankazan’da cinayet ve intihar
Kahramankazan’da cinayet ve intihar

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Ümraniye'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Ümraniye'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:23
0 Okunma
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL

Ümraniye'de sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle Ümraniye'de tespit edilen 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda, söz konusu adreslerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken bazı şüpheliler de gözaltına alındı. 

Öte yandan polis ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir apartmanın yanında bulunan alandaki kümeste arama yapmak istedi. Burada bulunan Pitbull cinsi köpeklerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekiplerince etkisiz hale getirilmesinin ardından kümeste arama yapıldı. Bu sırada çevrede inceleme yapan polis, yerdeki Türk bayrağını alarak temizleyip katladı. 

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken operasyonun devam ettiği bildirildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeUyuşturucuOperasyonNarkotik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi tünele bakım molası
Tarihi tünele bakım molası
İstanbul Havalimanı'na ulaşım için birçok alternatif var
İstanbul Havalimanı'na ulaşım için birçok alternatif var
Marmara'da hava durumu
Marmara'da hava durumu
Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyor
Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyor
Bakırköy'de cinayet
Bakırköy'de cinayet
Zirve dünya basınında
Zirve dünya basınında
İstanbul Yeni Havalimanı yarın açılıyor
İstanbul Yeni Havalimanı yarın açılıyor
Yangın kontrol altına alındı
Yangın kontrol altına alındı
Esenyurt'ta 3 fabrikada yangın
Esenyurt'ta 3 fabrikada yangın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ