Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96939
ALTIN
191.662
DOLAR
4.8840
STERLİN
6.4194
EURO
5.7336
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli oldu
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli...
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor
Epilepsiye pilli kontrol
Epilepsiye pilli kontrol
'Direniş Karatay' yeniden vizyonda
'Direniş Karatay' yeniden vizyonda
KPSS alan bilgisi sınav soruları ve cevapları erişime açıldı
KPSS alan bilgisi sınav soruları...

İstanbul'da turiste yüksek hesaba 2 milyon lira ceza

İstanbul'da, yılın ilk altı ayındaki denetimlerde, turistlere yüksek hesap çıkaran ve hanutçuluk yapanlara 2 milyon liranın üzerinde ceza kesildi.

İstanbul'da turiste yüksek hesaba 2 milyon lira ceza

İstanbul'da, yılın ilk altı ayındaki denetimlerde, turistlere yüksek hesap çıkaran ve hanutçuluk yapanlara 2 milyon liranın üzerinde ceza kesildi.

31 Temmuz 2018 Salı 15:25
0 Okunma
İstanbul'da turiste yüksek hesaba 2 milyon lira ceza

İSTANBUL

İstanbul'da yılın ilk yarısında turistlere yüksek hesap yazanhanutçuluk yapanlara 2 milyon liranın üzerinde para cezası uygulandı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde turizmde olumsuzluk yaşanmaması için kaçak acenta, rehber, hanutçu, yüksek hesap çıkaranlar ve günübirlik kiralık ev konularını sıkı denetime tabi tutuyor.

Valiliğin bu kapsamdaki görevlendirmesiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde 15 kurumun katılımıyla ilk 6 ayda yapılan denetimlerde, ilgili birimlerin katılımıyla turizm sektöründeki kaçak acenta, barlar, gece kulüpleri ve turistlere yönelik faaliyet yürüten mekanlar kontrolden geçirildi.

Özellikle yasalara aykırı transfer faaliyetleri yapanlar ile hanutçular, seyyar satıcılar, dilenciler ve yüksek hesap uygulayan mekanlar sıkı denetlendi.

Turizmle ilgili olumsuzlukların ortadan kaldırılmasının amaçlandığı denetimlerde yasalara uymayanlara para cezası kesildi.

2018 yılının ilk altı ayındaki denetimlerde araç ve acenta sahibi ile hanutçuluk yapan, turistlere yüksek hesap uygulamasında bulunan 2 bin 638 kişiye 2 milyon 55 bin 503 lira ceza kesildi. 2017 yılının tamamında ise ceza miktarı 2 milyon 925 bin 979 lira olmuştu.

39 ilçenin Kaymakamlık ve belediyeleriyle birlikte oluşturulan denetim komisyonları vasıtasıyla, günübirlik kiralanan evler de sıkı denetime tabi tutuldu.

Gelen şikayetler, internet siteleri üzerinden yapılan taramalar ve bildirilen ihbarlar neticesinde gayri resmi günübirlik kiralanan evlerle ilgili yasal işlem yapıldı.

Yılın ilk 6 ayında denetlenen 13 bin 10 günübirlik kiralık evle ilgili toplam 18 milyon 648 bin 818 lira idari para cezası uygulandı.

2017 yılındaki denetimlerde günlük kiralık evlerle ilgili 21 milyon 689 bin 988 liralık idari para cezası yazılmıştı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yapığı açıklamada, turizm sektöründe olumsuzlukların yaşanmaması için gerekenlerin yapıldığını söyledi.

Yılın ilk altı ayında, kurallara aykırı davranan, kurum, kuruluş ve kişilere ciddi idari para cezalarının verildiğini hatırlatan Yılmaz, denetimlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTuriste Yüksek HesapCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haliç'te deniz taksilerde yangın
Haliç'te deniz taksilerde yangın
İstanbul'da toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak
İstanbul'da toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak
Yaşar Güler Ülgür vefat etti
Yaşar Güler Ülgür vefat etti
Kadın Girişimci Sadet KAYA ile Temizlik Sektörü Üzerine Yaptığımız Röportaj
Kadın Girişimci Sadet KAYA ile Temizlik Sektörü Üzerine Yaptığımız Röportaj
AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı
AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı
Atatürk büstünü tahrip eden şüphelinin davasında karar
Atatürk büstünü tahrip eden şüphelinin davasında karar
15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin davada karar
15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin davada karar
Yatırımlık Beylikdüzü Satılık Daire İlanları
Yatırımlık Beylikdüzü Satılık Daire İlanları
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ