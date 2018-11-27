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İstanbul'da terör operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 23 gözaltı

27 Kasım 2018 Salı 10:15
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İstanbul'da terör operasyonu: 23 gözaltı

İSTANBUL

İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları ve bazı eylemler planladıkları iddia edilen 23 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin, terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıl dönümü 27 Kasım'da, molotofkokteylli ve el yapımı patlayıcılı eylem planladıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda özel harekat polisinin desteğiyle 10 ilçede 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulPKKTerörOperasyon
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