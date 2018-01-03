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İstanbul'da su baskınları

İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İstanbul'da su baskınları

İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:55
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İstanbul'da su baskınları

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, bazı ilçelerde rögarların tıkanması nedeniyle su baskınlarına yol açtı.

İstanbul'da gece saatlerinde yıldırım ve şimşeklerle birlikte etkili olan sağanak esnasında, bazı ilçelerde rögarların tıkanması ve taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı. 

Sultangazi İlçesi 50.Yıl Mahallesi 2200. Sokak'ta rögarların tıkanması sonucu, bazı apartmanların bodrum katlarını ve bir tekstil atölyesini su bastı. Gece su baskınıyla uyanan ev sahipleri, evlerinin su altında kaldığını görünce çocukları ile birlikte dışarı çıktı. Ardından vatandaşlar, kovalarla suları tahliye etti.

Tekstil atölyesi sahibi de suların bastığı iş yerini kendi imkanlarıyla temizledi.

Su baskını sonucu ev ve iş yerinde maddi zarar meydana geldi.

Su baskınını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerine haber veren ev sahipleri ile iş yeri sahibi, ekiplerin geç gelmesine tepki gösterdi.

Sokağın bulunduğu caddeye gelen İSKİ ekipleri, tıkanmış rögarları açma çalışması başlattı.   

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulSağanakSu Baskınları
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