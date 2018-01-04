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İstanbul'da günde 250 ton açık süt satılıyor

Günde ortalama 250 ton açık süt satılan İstanbul'da 2017 yılında 91 bin 250 ton açık süt satışı gerçekleştirildi.

İstanbul'da günde 250 ton açık süt satılıyor

Günde ortalama 250 ton açık süt satılan İstanbul'da 2017 yılında 91 bin 250 ton açık süt satışı gerçekleştirildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:15
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İstanbul'da günde 250 ton açık süt satılıyor

İSTANBULİstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, şehirde her şeyi hazır alan tüketicinin artık gün geçtikçe doğal ve katkısız ürünlere yöneldiğini kaydederek, katkısız ve hakiki ürünlerin daha sağlıklı, daha lezzetli ve daha faydalı bulunduğunu anlattı.

Tüketicilerin son yıllarda ciddi şekilde tercih etmeye başladığı ürünlerden birisinin açık süt olduğunu dile getiren Yılmaz, 2 bini İstanbul Umum Gezici Sütçüler Esnaf Odası'na kayıtlı toplam 3 bin sütçünün her gün İstanbul sokaklarında günlük ve taze süt sattığını söyledi.

Yılmaz, bu sütçülerin ürünleri Trakya, Silivri, Çatalca, Çorlu gibi yerlerdeki mandıralardan soğutması bulunan çelik depolarla getirdiğini ifade ederek, her sütçünün belli bölge ve müşterileri olduğunu, haftanın belirli günlerinde söz konusu yere gelerek satış yapıldığını ve İstanbul halkının bu sistemden memnun olduğunu aktardı.

Sağlık uzmanlarının vatandaşlara bu sütlerden almasını önerdiğini vurgulayan Yılmaz, bu sütlerin daha sağlıklı olduğunu, on dakikalık bir kaynatma ile hiçbir vasfını yitirmeden içilebilecek noktaya geldiğini söyledi.

"Son 3 yıldır altın çağını yaşıyor"

Yılmaz, İstanbul'da her gün 250 ton taze ve açık sütün satıldığını kaydederek, "İstanbul'daki sütçüler son 3 yıldın altın çağını yaşıyor." dedi. Başkan Yılmaz, günde ortalama 250 tondan hesap edildiğinde 2017'de 91 bin 250 ton süt satışı gerçekleştirildiğini bildirdi.

İstanbul'da satılan açık süt miktarının her yıl arttığını dile getiren Yılmaz, halkın birbirine tavsiye etmesiyle açık süt kullanımının daha da yaygınlaştığını aktardı.

"Günlük 500 ton satış rakamına ulaşılır"

Yılmaz, sokakta satılan açık sütlerin yağının alınmadığını kaydederek, "Bu sayede vatandaşlarımız hem kaymak hem de yoğurt yapabiliyor. Halbuki kapalı satılan sütler böyle değil." ifadelerini kullandı.

Sokak sütçüleri sayesinde üreticilerin ürününün tek aracıyla tüketiciye ulaştığını dile getiren Yılmaz, bu sayede aracı azaldığı için üreticinin daha fazla kazandığını, köylülerin mallarının değerli olduğunu bildirdi.

Yılmaz, sokakta satılan sütün hem üreticiyi hem satıcıyı hem de tüketiciyi memnun ettiğini belirterek, "İstanbul'da satılan açık süt miktarı sistemin bu şekilde ilerlemesi durumunda günlük 500 tona yükselir. Çünkü halkımız artık her şeyi görüyor ve aklındaki şüpheler gitmiş durumda." dedi.

"Müşteriler memnun"

Beşiktaş'ta günlük ve açık süt satan Soner Özcan, 5 yıldır İstanbul sokaklarında süt sattıklarını belirterek, her gün mahalle mahalle gezdiklerini, belirli günlerden belirli mahallelerinin olduğunu söyledi.

Günde ortalama 300 ila 400 ton süt sattıklarını dile getiren Özcan, bu sütleri Çatalca bölgesinden getirdiklerini ifade etti.

Özcan, günlük süte rağbetin her geçen yıl arttığını kaydederek, tüketicilerin sokak sütünü çok beğendiğini bildirdi.

Soner Özcan, "5 yıl önce günlük ortalama 100-150 litre süt satıyorduk şu anda bu rakam 300 ila 400 arasında değişiyor. Özellikle kış mevsiminde çok ciddi talep oluyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Açık Sütİstanbul
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