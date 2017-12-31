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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 20 gözaltı

31 Aralık 2017 Pazar 12:23
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 15’i yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu, Suriye ile Irak’taki örgüt yöneticileriyle irtibat kurduğu ve yılbaşı kutlamaları sırasında eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 3 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15’i yabancı uyruklu 20 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Deaşİstanbul
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