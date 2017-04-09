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İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

09 Nisan 2017 Pazar 12:41
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İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün ve yarın yapılacak Spor Toto Süper Lig müsabakaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçı nedeniyle, saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle; D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş, Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksine kadar gelen Güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım), Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi arkası, Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağına kadar olan kısım).

Alternatif olarak Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile D-100 karayolu kullanılabilecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de oynanacak Kasımpaşa-Atiker Konyaspor maçı dolayısıyla da Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişimi ve Neva Sokak girişi saat 17.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından yollar trafiğe açılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul TrafikTrafik
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