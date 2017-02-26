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İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 39 ilçede, 159 noktada, 5 bin polisin katılımıyla genel asayiş denetimi yapıyor.

İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 39 ilçede, 159 noktada, 5 bin polisin katılımıyla genel asayiş denetimi yapıyor.

26 Şubat 2017 Pazar 16:12
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İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması

İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 39 ilçede, 159 noktada, 5 bin polisin katılımıyla genel asayiş denetimi yapıyor.

Asayiş, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada,  Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulanan 25 bin 859 kişiden aranan 83'ü yakalandı.

Ekipler, 3 ateşli silah ile 6 kurusıkı tabanca ve 2 kilo 296 gram uyuşturucu ele geçirdi. Uygulamada 527 iş yeri de denetlenerek 29'unun sorumluları hakkında adli ya da idari işlem gerçekleştirildi.

Çalışmalarda kontrol edilen 5 bin 954 araçtan 227'sine ilişkin işlem yapıldı ve sürücülere 134 bin 743 lira para cezası kesildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulAsayişUygulamaÖnce Vatan Gazetesi
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