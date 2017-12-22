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İstanbul, Çekmeköy'de çatışma

İstanbul Çekmeköy'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi giderken, çatışma anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.

İstanbul, Çekmeköy'de çatışma

İstanbul Çekmeköy'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi giderken, çatışma anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.

22 Aralık 2017 Cuma 13:01
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İstanbul, Çekmeköy'de çatışma
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İstanbuı, Çekmeköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çevredeki ev ve arabaların zarar gördüğü çatışmada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. İki grubun kurşun yağdırdığı anlar ise kameralara yansıdı.

Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesinde önceden aralarında husumet bulunan iki grup karşı karşıya gelince silahlı çatışma çıktı. Onlarca merminin atıldığı silahlı kavgada çevredeki evler, araçlar ve dükkanlar hasar gördü. Çatışmanın ardından iki grup üyeleri de araçlarla olay yerinden kaçtı. Çatışma sonucu şans eseri olen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan, iki grubun birbirine kurşun yağdırdığı çatışma anları saniye saniye kameralara yansıdı. Polis iki grubu da bulmak için çalışma başlattı. (CNNTÜRK)

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeÇekmeköyİstanbulçatışma
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