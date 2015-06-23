İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisi

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:



Ataşehir'de 09.00-15.00 saatleri arasında Yeni Sahra Mahallesi ve bağlı sokaklar, Beykoz'da 09.00-14.00 arasında Çengeldere Mahallesi, Akbaba Mahallesi ve sokakları, 10.00-18.00 arasında Fatih Mahallesi ve sokakları, Kartal'da 09.00-14.00 arasında Uğurmumcu Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Cevizli Mahallesi, Atalar Mahallesi ve sokakları.



Kadıköy'de 09.00-14.00 arasında Zühtüpaşa Mahallesi, Suadiye Mahallesi'ne bağlı sokaklar, 09.00-18.00 arasında Osmanağa Mahallesi ve sokakları, Pendik'te 10.00-14.00 arasında Çamlık Mahallesi ve sokakları, Sancaktepe'de 16.00-19.00 arasında Meclis Mahallesi ve sokakları,10.00-15.00 arasında Yenidoğan Mahallesi ve bağlı sokaklar.



Sultanbeyli'de 09.30-14.00 arasında Mimar Sinan Mahallesi ve bağlı sokaklar, Tuzla'da 09.00-14.00 arasında Postane Mahallesi ve sokakları, Üsküdar'da 09.00-13.00 arasında Altunizade Mahallesi ve bağlı sokaklar, Mahir İz Caddesi.

