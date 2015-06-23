Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisi

Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde 25 Haziran'da elektrik kesintisi uygulanacak

İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisi

Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde 25 Haziran'da elektrik kesintisi uygulanacak

23 Haziran 2015 Salı 11:15
615 Okunma
İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisi

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:

Ataşehir'de 09.00-15.00 saatleri arasında Yeni Sahra Mahallesi ve bağlı sokaklar, Beykoz'da 09.00-14.00 arasında Çengeldere Mahallesi, Akbaba Mahallesi ve sokakları, 10.00-18.00 arasında Fatih Mahallesi ve sokakları, Kartal'da 09.00-14.00 arasında Uğurmumcu Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Cevizli Mahallesi, Atalar Mahallesi ve sokakları.

Kadıköy'de 09.00-14.00 arasında Zühtüpaşa Mahallesi, Suadiye Mahallesi'ne bağlı sokaklar, 09.00-18.00 arasında Osmanağa Mahallesi ve sokakları, Pendik'te 10.00-14.00 arasında Çamlık Mahallesi ve sokakları, Sancaktepe'de 16.00-19.00 arasında Meclis Mahallesi ve sokakları,10.00-15.00 arasında Yenidoğan Mahallesi ve bağlı sokaklar.

Sultanbeyli'de 09.30-14.00 arasında Mimar Sinan Mahallesi ve bağlı sokaklar, Tuzla'da 09.00-14.00 arasında Postane Mahallesi ve sokakları, Üsküdar'da 09.00-13.00 arasında Altunizade Mahallesi ve bağlı sokaklar, Mahir İz Caddesi.

AA

Son Güncelleme: 23.06.2015 11:12
Anahtar Kelimeler:
Elektrikönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Carnage, uzun bir aranın ardından İstanbul’a yeniden merhaba diyor!
Carnage, uzun bir aranın ardından İstanbul’a yeniden merhaba diyor!
Ferry Corsten 13 yıl aradan sonra İstanbul'da!
Ferry Corsten 13 yıl aradan sonra İstanbul'da!
Turizmciler Booking.com'a sıcak bakıyor
Turizmciler Booking.com'a sıcak bakıyor
Bakırköy Günlük Kiralık Ev
Bakırköy Günlük Kiralık Ev
'Aşk basit insani hazlarla açıklanabilecek bir mefhum değil'
'Aşk basit insani hazlarla açıklanabilecek bir mefhum değil'
İstanbul'da terör operasyonu: 31 gözaltı
İstanbul'da terör operasyonu: 31 gözaltı
“Bitcoin’den Çok Blockchain Hayatımızı Etkileyecek”
“Bitcoin’den Çok Blockchain Hayatımızı Etkileyecek”
Esenler Esnafı Şükrü Şahin ile devam dedi
Esenler Esnafı Şükrü Şahin ile devam dedi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ