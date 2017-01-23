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İstanbul'a kar geliyor

İstanbul, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı havanın etkisi altına girecek.

İstanbul'a kar geliyor

İstanbul, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı havanın etkisi altına girecek.

23 Ocak 2017 Pazartesi 14:10
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İstanbul'a kar geliyor

İSTANBUL - İstanbul, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte çarşamba günü yağmur şeklinde gerçekleşecek yağışlar, öğle saatlerinde Çatalca-Silivri hattından itibaren kar yağışına dönüşecek. Akşam saatlerinden itibaren ise kar yağışı tüm kenti etkisi altına alacak. Çarşamba gündüz saatlerinde hava sıcaklığı en az 3, en fazla 5 derece olarak hissedilecek.

Çarşamba günü ayrıca, kuzey-kuzeydoğu yönünden saatteki hızı 30-60 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar esecek.

İstanbul'da kar yağışı perşembe, cuma ve cumartesi günleri aralıklı olarak devam edecek. Hava sıcaklıkları perşembe günü en düşük 1 en yüksek 3, cuma günü en düşük eksi 2, en yüksek 2, cumartesi günü en düşük eksi 3, en yüksek 3 derece olması bekleniyor.

Bu arada, beklenen kar yağışının, bu ayın ilk haftasında İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı gibi olması öngörülmüyor.

Kar yağışının yüksek kesimlerde 15 santimetre, alçak ve sahil kesimlerde 3-5 santimetre arasında olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle gece ile sabah saatlerinde buzlanma ve don beklenen İstanbul'da, kar yağışı pazar günü etkisini yitirecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKarÇarşamba
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