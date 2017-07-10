İki ünivesitede FETÖ/PDY operasyonu: 72 gözaltı

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) akademik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul'da aralarında akademisyenlerin de yer aldığı 72 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY'nin akademik yapılanması içinde yer aldıkları, ByLock kullandıkları ve FETÖ imamlarıyla örgütsel faaliyet yürüttükleri iddia edilen 72 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri,Boğaziçi ve Medeniyet üniversitelerinde görev yapan ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılanlar arasında Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli 19 profesör, Boğaziçi Üniversitesinde görevli 1 profesör ve doçentin de yer aldığı 8 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin, aralarında Boğaziçi Üniversitesinde görevli akademisyen Koray Çalışkan'ın da yer aldığı 42 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.