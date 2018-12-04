"İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı"

İSTANBUL

İBS Fuar'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Yaratıcı Annem, İlham Perim" temasıyla yedincisi düzenlenecek fuarda, Ceyda Düvenci, Akasya Asıltürkmen, Alper Kul, Prof. Dr. Norma Razon, Diyetisyen Dilara Koçak, Hande Birsay, Seren Fosforoğlu, Yazar Şermin Yaşar gibi ünlü anneler ile alanının uzmanı doktorlar, üç gün boyunca ebeveynlerle bir araya gelecek.

Fuar kapsamında, İBS Sahne'de animasyonlar, illüzyon gösterileri, konser ve tiyatro gösterileri gibi etkinlikler olacak. Tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz, üç gün boyunca çocuklarla yaratıcı drama çalışacak.

Yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılıp indirimli fiyatlarla satılacağı fuar, 16 Aralık'ta sona erecek.