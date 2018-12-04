Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94974
ALTIN
208.699
DOLAR
5.2413
STERLİN
6.6812
EURO
5.9660
"İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı"
"İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı"
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Kazakistan iki uydu fırlattı
Kazakistan iki uydu fırlattı
İzmir'de denizde ceset bulundu
İzmir'de denizde ceset bulundu
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti 
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir...

"İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı"

"İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı" 14-16 Aralık'ta Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

"İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı"

"İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı" 14-16 Aralık'ta Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

04 Aralık 2018 Salı 10:14
0 Okunma
"İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı"

İSTANBUL

İBS Fuar'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Yaratıcı Annem, İlham Perim" temasıyla yedincisi düzenlenecek fuarda, Ceyda Düvenci, Akasya Asıltürkmen, Alper Kul, Prof. Dr. Norma Razon, Diyetisyen Dilara Koçak, Hande Birsay, Seren Fosforoğlu, Yazar Şermin Yaşar gibi ünlü anneler ile alanının uzmanı doktorlar, üç gün boyunca ebeveynlerle bir araya gelecek.

Fuar kapsamında, İBS Sahne'de animasyonlar, illüzyon gösterileri, konser ve tiyatro gösterileri gibi etkinlikler olacak. Tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz, üç gün boyunca çocuklarla yaratıcı drama çalışacak.

Yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılıp indirimli fiyatlarla satılacağı fuar, 16 Aralık'ta sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
İBSİBS AnneBebekÇocuk Fuarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyoğlu’nda yangın
Beyoğlu’nda yangın
Pompalı tüfekle çevreye ateş açan şüpheli kaçtı
Pompalı tüfekle çevreye ateş açan şüpheli kaçtı
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
Kartal'da filika battı
Kartal'da filika battı
Şişli’de silahlı kavga: 1 yaralı
Şişli’de silahlı kavga: 1 yaralı
Şişli'deki yangın
Şişli'deki yangın
Bayrampaşa’da yangın
Bayrampaşa’da yangın
İstanbul'daki kış havası cumartesiye kadar sürecek
İstanbul'daki kış havası cumartesiye kadar sürecek
Sarıyer'de yol çöktü
Sarıyer'de yol çöktü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ