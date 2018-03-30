İBB, Medya Sanat Enstitüsü açacak

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nün desteğiyle Medya Sanat Enstitüsü açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Medya Sanat Enstitüsü belgesel, dijital medya ve senaryo okulu olmak üzere üç bölümden oluşacak. Eğitimin ücretsiz olduğu enstitüde dersler 7 Nisan'da başlayacak ve 6 hafta devam edecek.

Medya Sanat Enstitüsü'nde eğitim almak isteyenler, 4 Nisan'a kadar medyasanat.org adresinden ön kayıt yaptırabilecek. Ön kayıt yaptıran adaylar arasından, 5 Nisan'da gerçekleştirilecek mülakat sonucunda, kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler belirlenmiş olacak. 7 Nisan'da başlayacak dersler, cumartesi ve pazar günleri Medya Sanat Enstitüsü'nün Eyüp'te bulunan donanımlı sınıflarında yapılacak. Deneyimli isimlerin eğitim vereceği enstitüde katılımcılar pratik yapma şansına da sahip olacak.

Katılımcılar sertifikalarını programın son günü olan 13 Mayıs'ta alacak.