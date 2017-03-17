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Hopililer için “Michelin Yıldızlı” fırsat

Alışverişin akıllı app’i Hopi, yeme içme sektörünün popüler mekanlarından Morini’de de Paracık kazandırıyor.

Hopililer için “Michelin Yıldızlı” fırsat

Alışverişin akıllı app’i Hopi, yeme içme sektörünün popüler mekanlarından Morini’de de Paracık kazandırıyor.

17 Mart 2017 Cuma 15:28
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Hopililer için “Michelin Yıldızlı” fırsat

Hopililer, yıl boyunca Zorlu Center’daki Michelin yıldızlı ünlü Amerikalı şef Michael White’ın imzasını taşıyan Morini İstanbul’da yüzde 20’ye varan Paracık kazanacak.

Üyelerine 360 derece alışveriş deneyimi sunan Hopi, İstanbul’un en iyi İtalyan restoranlarından Morini’de Paracık kazandırıyor. Hopililer, Zorlu Center’da alışveriş keyfini Morini’nin eşsiz lezzetleri eşliğinde Paracık kazanmanın da tadını çıkarıyor.

Hopi, Morini ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle üyelerine restoranda yapacakları tüm harcamalarından yüzde 20’ye varan Paracık kazandırıyor. Hopililer ister Morini’de yemek yiyip kazandıkları Paracıklarla alışveriş yapmanın, isterlerse de alışverişten kazandıkları Paracıklarla yemek yemenin keyfini çıkarabiliyor.

Detaylı bilgi için Hopinize bakabilir ya da hopi.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
HopiMichael WhiteMorini İstanbul
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