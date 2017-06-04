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Güngören'de silahlı çatışma

Güngören'deki silahlı çatışmada 15 kişi gözaltına alındı

Güngören'de silahlı çatışma

Güngören'deki silahlı çatışmada 15 kişi gözaltına alındı

04 Haziran 2017 Pazar 14:34
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Güngören'de silahlı çatışma

İstanbul Güngören'de 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya karıştıkları iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güngören'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya karıştıkları öne sürülen 15 kişi yakalandı.

Güngören Güven Mahallesi'nde dün 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin çalışma başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, olaya karıştıkları iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılarla birlikte 2 Kalaşnikof marka tüfek ile 2 tabanca da ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nüm Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan 15 kişinin sorgulamalarının sürdüğü bildirildi.

Güngören ilçesi Güven Mahallesi Menderes Caddesi'ne dün akşam otomobil ile gelen kişiler, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen başka bir grubun üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açmış, çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralanırken, 1 kişi yaşamını yitirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GüngörenSilahlı çatışma
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