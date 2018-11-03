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Fenerbahçeli yönetici ve futbolculardan genç taraftarın yakınlarına taziye ziyareti

Bir grup yönetici ve oyuncu, sarı-lacivertli taraftar Koray Şener'in hayatını kaybettiği hastaneye giderek gencin ailesine başsağlığı dileklerini iletti

Fenerbahçeli yönetici ve futbolculardan genç taraftarın yakınlarına taziye ziyareti

Bir grup yönetici ve oyuncu, sarı-lacivertli taraftar Koray Şener'in hayatını kaybettiği hastaneye giderek gencin ailesine başsağlığı dileklerini iletti

03 Kasım 2018 Cumartesi 08:59
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Fenerbahçeli yönetici ve futbolculardan genç taraftarın yakınlarına taziye ziyareti

İSTANBUL

Fenerbahçeli yönetici ve futbolcular, Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda yaptıkları maçın ardından, müsabaka öncesi tribünde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sarı-lacivertli genç taraftar Koray Şener'in yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Derbi sonrası stattan ayrılıp Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Fenerbahçeli yönetici ve futbolcular, Koray Şener'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Bazı futbolcuların bu sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk ve diğer bazı futbolcular ile yöneticiler daha sonra hastaneden ayrıldı.

Bir grup Fenerbahçeli taraftarın hastane önünde bekleyişi sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli'den gelen Koray Şener, tribünde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Şener, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. İlk yarı boyunca tribünde sessiz bir şekilde oturan Fenerbahçeli taraftarlar ise devre arasında stadı terk ederek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasarayKoray ŞenerVefatTaraftar
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