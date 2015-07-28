Esenyurt siyaset akademisi açıldı

İSTANBUL- Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Siyaset Akademisi'nin açılışını yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, "Siyaset akademileri bir taraftan dokunduğu insanı hem olgunlaştırır hem bilgiyle donatmasının yanı sıra size özünüzü keşfettirir'' dedi. Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan, Gazeteci Yazar Süleyman Özışık ve ev sahibi Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ile çok sayıda genç katıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu yaptığı açılış konuşmasında, "Her işin başında biraz eksiklikler olabilir. Bugün ilk defa başlıyoruz ama önümüzdeki toplantıların çok daha iyi ve farklı olacağını düşünüyorum. Yaz ayları olması, hafta sonu tatilinin olması biraz daha katılımcılar bazında işler çıkarmış durumda ama başlamak bir işi başarmak demektir. Bugün başlıyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Umuyorum ki Esenyurtumuzun geleceğine faydalı hizmetler, faydalı elemanlar bu toplantıdan bu çalışmadan çıkacaktı'' ifadelerini kullandı.



Siyaset akademisinin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, ''İlk insandan bugün kadar insanoğlunun bütün uğraşısı doğru bilginin peşinde gitmektir. Ve bütün bununla birlikte yönetim dediğimiz ne kadar doğru ne kadar özümsenmiş ve ne kadar ani bir bilgiyle karşı karşıyaysa doğru kararlar almak, doğru yönetme tarzı ortaya koyabilme ve doğru anlayışla kendi yönetme sorumluluğuna aldığı, kendi insanlarıyla bir arada olabilme başarısını gerçekleştirir. Şimdi bugün bu siyaset akademisinde biraz önce burada arkadaşımızın burada ifade etmiş olduğu dersler ve program burası bittiği andan itibaren buradaki arkadaşlarımızın gerek tefekkürü gerek dünya ile ilgili görüşleri gerek yeni mecralarda oluşturacağı düşünce dalgası bambaşka bir zemine oturacaktır. Buna eminim ve inşallah burada sizin bu programa olan sahipliğiniz buradan alacağınız notlar ve yapacağınız değerlendirmeler ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu bir alanda yani siyasetin doğru, dürüst, dünya meselelerini takip eden, kendi ülkesinin uzak siyasi tarihini, yakın siyasi tarihini, etrafındaki bölge ve coğrafyanın yakın siyasi tarihini ve uzak siyasi tarihinin hangi gelişmelere konu olduğunu ve biz bugün nasıl bir dünyadayız ve bugünkü dünya neyi ifade ediyoruz en iyi şekilde ortaya koyabilecek düşünce dalgasının ve bir eğitim dalgasının içerisinde olacaksınız'' şeklinde konuştu.



''Siyaset insana özünü keşfettirir''



Programı düzenleyenlere teşekkür eden Soylu, ''Çok önemli bir eğitim sürecini başlattınız. Sizden istirhamım şudur. Bir yıl AK Parti’nin daire başkanlığı yaptım, bir yıl, siyaset akademilerini yönettim. En keyif aldığım siyasetteki dönemlerden bir tanesi olarak bu dönemi anlatıyorum. Siyaset akademileri bir taraftan dokunduğu insanı hem olgunlaştıran hem bilgiyle donatmasının yanı sıra bir unsuru daha vardır. Bunu unutmamanızı istirham ediyorum. İnsanlığın en önemli unsurlarından birisidir bu. Size özünüzü keşfettirir'' diye konuştu.



Açılış konuşmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'ya çiçek verildi.

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Siyaset Akademisi programının diğer konukları İstanbul Milletvekili Metin Külünk,'' Uluslararası siyaset'', AK Parti İzmir Milletvekili Adayı ve Ekonomist Savcı Sayan ''Türkiye’nin dünden bugüne siyasal ortamı, İnternet Haber kurucusu Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık ''Medyada algı oyunlar'' konu başlıkları ile katılımcılara bilgi aktarımı yapıldı.



Haber: Cemil AKOSMAN

