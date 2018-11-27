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Erol Battal anılıyor…

 "Vefatının 6. Yılında Eğitimci-Yazar-Sendikacı Erol Battal”  Özel Bir Etkinlikle Anılıyor…

Erol Battal anılıyor…

 "Vefatının 6. Yılında Eğitimci-Yazar-Sendikacı Erol Battal”  Özel Bir Etkinlikle Anılıyor…

27 Kasım 2018 Salı 17:51
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Erol Battal anılıyor…

 "Vefatının 6. Yılında Eğitimci-Yazar-Sendikacı Erol Battal”  Özel Bir Etkinlikle Anılıyor…

 

Vefatının 6. Yılında Eğitimci-Yazar-Sendikacı Erol Battal  Özel Bir Etkinlikle Anılıyor. 48 yıllık ömrüne birçok başarı sığdıran Erol Battal’ın çeşitli yönleriyle ele alınacağı özel etkinlik, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’nün katkılarıyla Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek "Vefatının 6. Yılında Eğitimci-Yazar-Sendikacı Erol Battal” başlıklı panel, saat 11.00’de başlayacak.

Oturum başkanlığını İLESAM İstanbul Şube Başkanı Cafer VAYNİ’nin yapacağı paneldeTürkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi ve Erol Battal Kitabı ile yazılarını hazırlayanHıdır YILDIRIM, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah AYDIN, Eyüp İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ünal MAMUR ve Sosyolog-Araştırmacı-Yazar Kenan ALPAY birer konuşma yapacak.

Etkinlik, Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmenlerinin vereceği konser ile sona erecek.

Program halka açık ve ücretsizdir.

Erol Battal Kimdir?

1964 yılında Bayburt´un Oruçbeyli köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve lise eğitimini Erzurum´da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü´nü bitirdi. Muğla ve İstanbul´da çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptı. Fethiye Kemer Ortaokulu Türkçe Öğretmenliği (1988-1990), Dalaman Ortaokulu Türkçe Öğretmenliği (1990-1995), Bağcılar Barbaros Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-2002) görevlerinden sonra 2002-2005 yılları arasında Üsküdar Eğitim Araçları Donatım Merkezi ve A.S.O. ´da yöneticilik yaptı. 81 ilin tamamında ve büyük ilçelerin büyük bir kısmında insan hakları, demokrasi, sivil toplum örgütlenmesi ve sendikacılık üzerine konferanslar, seminerler verdi. Türkiye´nin birçok yerinde çeşitli bölge toplantıları ve genel toplantılar organize etti, yönetti. 1999-2011 yılları arasında Sivil Toplum Örgütlerinde ve Eğitim Bir-Sen’de Şube Başkanlığı ile Merkez Yönetim Kurulu üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. 28 Eylül 2012 yılında vefat etti. Yayınlanmış “Sendikal Örgütlenme ve Eğitim-Bir-Sen”, “Divan Şiirinden Seçmeler” ve “Sendika işyeri Temsilcisinin El Kitabı” isimli üç eseri bulunmaktadır. Çeşitli internet sitelerinde ve haftalık olarak yayınlanan ulusal bir gazetede düzenli olarak köşe yazıları yazdı. Çok sayıda fikri ve edebi dergide yazıları yayınlandı. Yazıları, Bir Duruş Adamı: Erol Battal ismi ile ve ayrıca Erol Battal Kitabı da Hıdır Yıldırım Tarafından yayına hazırlandı ve EĞITİM BİR-SEN tarafından yayınlandı. Eğitim Bir-Sen’in Eğitim Temalı Kısa Filmler Yarışması’nda Erol Battal Teşvik Ödülü de verilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Erol BattalIlesam
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