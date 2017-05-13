Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94996
ALTIN
140.934
DOLAR
3.5695
STERLIN
4.5987
EURO
3.8991
Kahve içmek 55 bin lira
Kahve içmek 55 bin lira
Irmak “İyi Hisset"ti
Irmak “İyi Hisset"ti
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
Annem toprak - kızım toprak
TOPRAK ANA GÜNÜN KUTLU OLSUN…
Cem İlkel finalde
Cem İlkel finalde

Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah sergi açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çizdiği portresini hediye etmesiyle gündeme gelen serebral palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı, sergi açtı.

Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah sergi açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çizdiği portresini hediye etmesiyle gündeme gelen serebral palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı, sergi açtı.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:00
23 Okunma
Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah sergi açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çizdiği portresini hediye etmesiyle gündeme gelen serebral palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarında sergi açtı.

Yazıcı'nın fuarın C salonunda açtığı kara kalem sergisinde siyaset, sanat dünyasından birçok kişinin portresi bulunuyor.

Anne Sabahat Yazıcı, kızı Gülşah'ın sevdiği kişilerin portrelerini çizdiğini belirterek, sergide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da portresinin bulunduğunu söyledi.

Siyaset ve sanat dünyasından birçok kişinin karakalem portresinin fuarda sergilendiğini ifade eden Yazıcı, Gülşah'ın sergi hayalinin gerçek olduğunu vurguladı.

Bu arada, AA'nın global iletişim ortağı olduğu fuarda, kurumun fotomuhabirleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi yer alıyor. 

Oluşturulan AA standında kitapseverler, Türkçe, İngilizce ve Arapça almanak satın alabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanErdoğana çizdiği PortreSerebral PalsiGülşah Yağmur Yazıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
OTURMA EYLEMİ YAPAN AVUKATLARA SERT TEPKİ !
OTURMA EYLEMİ YAPAN AVUKATLARA SERT TEPKİ !
KIŞLA YAKININDA PATLAMA
KIŞLA YAKININDA PATLAMA
'Sevda Kuşun Kanadında' ekranlara veda ediyor
'Sevda Kuşun Kanadında' ekranlara veda ediyor
SÓNAR ISTANBUL’U KAÇIRMAMAK İÇİN 10 NEDEN
SÓNAR ISTANBUL’U KAÇIRMAMAK İÇİN 10 NEDEN

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ