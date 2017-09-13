Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108992
ALTIN
146.715
DOLAR
3.4516
STERLİN
4.5621
EURO
4.1098
Çalımbay'dan Eto'o ve Nasri açıklaması
Çalımbay'dan Eto'o ve Nasri açıklaması
Mirasımız Kudüs 1. Uluslararası Karikatür Yarışması'na başvuruları devam ediyor
Mirasımız Kudüs 1. Uluslararası Karikatür...
Adana'da fil kalıntıları bulundu
Adana'da fil kalıntıları bulundu
Medipol Başakşehir'in rakibi Ludogorets
Medipol Başakşehir'in rakibi Ludogorets
'Kanserin çözümü belki de gözümüzün önünde'
'Kanserin çözümü belki de gözümüzün...

Eğitim yılının ilk günü İstanbul'da ulaşım ücretsiz

İstanbul'da 18 Eylül'de toplu taşıma araçları 06.00-13.00 saatlerinde ücretsiz hizmet verecek.

Eğitim yılının ilk günü İstanbul'da ulaşım ücretsiz

İstanbul'da 18 Eylül'de toplu taşıma araçları 06.00-13.00 saatlerinde ücretsiz hizmet verecek.

13 Eylül 2017 Çarşamba 17:49
0 Okunma
Eğitim yılının ilk günü İstanbul'da ulaşım ücretsiz

İSTANBUL 

İETT'den yapılan açıklamada, okulların açılmasıyla trafiğe yeni araçların dahil olacağı ifade edildi.

Açıklamada, 18 Eylül'de trafiği rahatlatmak için bazı önlemler alındığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Okulların açılmasıyla birlikte trafiğe katılacak çok sayıda öğrenciyi göz önüne alan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar uyarınca okulların açılacağı ilk gün toplu taşıma araçları 06.00-13.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek. Alınan karar doğrultusunda İstanbul'da okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü, İETT, İstanbul Otobüs AŞ, özel halk otobüsleri, metrobüs, tünel, Şehir Hatları vapurları ile Metro İstanbul'a ait metro, hafif metro, tramvay ve füniküler araçları, 06.00-13.00 saatlerinde İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek."

İETT, 16 Eylül'de kış tarifesine geçiyor
Açıklamada, ayrıca, İETT'nin 16 Eylül Cumartesi gününden itibaren kış tarifesine geçeceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaz döneminde periyodik bakımları yapılan otobüsler seferlerine kış tarifesine göre devam edecek. İETT yeni eğitim-öğretim yılı başında kış tarifesine bağlı olarak otobüs ve sefer sayılarını arttırıyor. 2017 kış sezonuna göre yeniden düzenlenen sefer saatlerini yolcularımız, 16 Eylül Cumartesi gününden itibaren 'www.iett.istanbul' ve MobİETT uygulamasından öğrenebilirler. Kış tarifesinde, yaz tarifesine ek olarak 318 araç ve 3 bin 833 sefer eklenecek. Böylece toplam araç sayısı 4 bin 863'e çıkacak. İETT, yazın tatil sezonuyla birlikte kışa göre azalan sefer sayısını arttırarak yoğunluğun azaltılmasını hedefliyor." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Eğitim öğretimÜCRETSİZönce Vatanİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'daki terör operasyonunda 7 kişi yakalandı
İstanbul'daki terör operasyonunda 7 kişi yakalandı
İstanbul Valisi Şahin tebrikleri kabul etti
İstanbul Valisi Şahin tebrikleri kabul etti
Urartular haşerelere karşı 'özel harç' kullanmış
Urartular haşerelere karşı 'özel harç' kullanmış
Sipariş alınmasını beklerken 'sanal garson' uygulaması geliştirdi
Sipariş alınmasını beklerken 'sanal garson' uygulaması geliştirdi
İstanbul için yağış uyarısı
İstanbul için yağış uyarısı
'İstanbul'un bekçileri' yarın akşam düdüğünü çalacak
'İstanbul'un bekçileri' yarın akşam düdüğünü çalacak
Manas Ata İstanbul’da
Manas Ata İstanbul’da
Eroğlu: Sıcaklık artışı İstanbul'da olmayacak
Eroğlu: Sıcaklık artışı İstanbul'da olmayacak
Atatürk Havalimanı'nda vücut tarayıcı dönemi
Atatürk Havalimanı'nda vücut tarayıcı dönemi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ