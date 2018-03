Dünyanın En İyileri İstanbul’a Geliyor

Elektronik müziğin dünyaca ünlü isimleri Nicky Romero, Fedde Le Grand, Laidback Luke, Adventure Club, Atmozfears, Bolier, Caked Up (Oscar Wylde), Dannic, Danny Avila, Moti, Noisecontrollers, Paris & Simo, Pham, Shapov, Sick Individuals, Sunnery James & Ryan Marciano, Twoloud, Vicetone, Arem Özgüç, Arman Aydın, Sercan Yanbay ve Sheldon Blake, ‘Life in Color Festival’ kapsamında 6 Ağustos Cumartesi İstanbul Life Park’ta binlerce müziksevere unutulmaz bir gün yaşatmaya hazırlanıyor.



‘Unleash’ ve ‘The Big Bang Tour’ şovlarıyla geçtiğimiz yıllarda İstanbul’a damgasını vuran dünyanın en renkli şovu ‘Life in Color’, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen festival konseptiyle ‘One Colony’ ev sahipliğinde Miami’nin ardından ilk kez İstanbul Life Park’ta gerçekleşiyor.







2 Ana Sahne 22 DJ Performans



2 farklı ana sahne, 22 performans daha önce görülmemiş dev sahne tasarımları, rengarenk şovlar, dansçı ve akrobat gösterileri ve muhteşem sürprizleriyle 'Life in Color Festival İstanbul’, Avrupa’nın farklı ülkelerinden binlerce müzikseveri de İstanbul’da ağırlayacak.



Not: Etkinlik esnasında kullanılacak olan boyalar su bazlı özel boyalar olup, sağlık açısından (tenle ve gözle temas, yutma vb. durumlarda) herhangi bir tehlike arz etmez. Su ile kolayca temizlenebilmektedir.