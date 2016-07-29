Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118156
ALTIN
162.622
DOLAR
3.8387
STERLİN
5.3280
EURO
4.7215
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Dünyanın En İyileri İstanbul’a Geliyor

Dünyanın en iyi isimleri dünyanın en renkli festivali ‘Life in Color Festival’ ile 6 Ağustos’ta İstanbul’a geliyor.

Dünyanın En İyileri İstanbul’a Geliyor

Dünyanın en iyi isimleri dünyanın en renkli festivali ‘Life in Color Festival’ ile 6 Ağustos’ta İstanbul’a geliyor.

29 Temmuz 2016 Cuma 12:08
5012 Okunma
Dünyanın En İyileri İstanbul’a Geliyor

Elektronik müziğin dünyaca ünlü isimleri Nicky Romero, Fedde Le Grand, Laidback Luke, Adventure Club, Atmozfears, Bolier, Caked Up (Oscar Wylde), Dannic, Danny Avila, Moti, Noisecontrollers, Paris & Simo, Pham, Shapov, Sick Individuals, Sunnery James & Ryan Marciano, Twoloud, Vicetone, Arem Özgüç, Arman Aydın, Sercan Yanbay ve Sheldon Blake, ‘Life in Color Festival’ kapsamında 6 Ağustos Cumartesi İstanbul Life Park’ta binlerce müziksevere unutulmaz bir gün yaşatmaya hazırlanıyor.

‘Unleash’ ve ‘The Big Bang Tour’ şovlarıyla geçtiğimiz yıllarda İstanbul’a damgasını vuran dünyanın en renkli şovu ‘Life in Color’, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen festival konseptiyle ‘One Colony’ ev sahipliğinde Miami’nin ardından ilk kez İstanbul Life Park’ta gerçekleşiyor.



2 Ana Sahne 22 DJ Performans

2 farklı ana sahne, 22 performans daha önce görülmemiş dev sahne tasarımları, rengarenk şovlar, dansçı ve akrobat gösterileri ve muhteşem sürprizleriyle 'Life in Color Festival İstanbul’, Avrupa’nın farklı ülkelerinden binlerce müzikseveri de İstanbul’da ağırlayacak.

Not: Etkinlik esnasında kullanılacak olan boyalar su bazlı özel boyalar olup, sağlık açısından (tenle ve gözle temas, yutma vb. durumlarda) herhangi bir tehlike arz etmez. Su ile kolayca temizlenebilmektedir.





Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 05.08.2016 15:25
Anahtar Kelimeler:
Life In Color
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Carnage, uzun bir aranın ardından İstanbul’a yeniden merhaba diyor!
Carnage, uzun bir aranın ardından İstanbul’a yeniden merhaba diyor!
Ferry Corsten 13 yıl aradan sonra İstanbul'da!
Ferry Corsten 13 yıl aradan sonra İstanbul'da!
Turizmciler Booking.com'a sıcak bakıyor
Turizmciler Booking.com'a sıcak bakıyor
Bakırköy Günlük Kiralık Ev
Bakırköy Günlük Kiralık Ev
'Aşk basit insani hazlarla açıklanabilecek bir mefhum değil'
'Aşk basit insani hazlarla açıklanabilecek bir mefhum değil'
İstanbul'da terör operasyonu: 31 gözaltı
İstanbul'da terör operasyonu: 31 gözaltı
“Bitcoin’den Çok Blockchain Hayatımızı Etkileyecek”
“Bitcoin’den Çok Blockchain Hayatımızı Etkileyecek”
Esenler Esnafı Şükrü Şahin ile devam dedi
Esenler Esnafı Şükrü Şahin ile devam dedi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ