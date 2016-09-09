Dünyanın 1 Numarası 'Armin van Buuren' İstanbul'a Geliyor!

5 kez dünyanın 1 numaralı DJ'i seçilen

elektronik müzik dünyasının efsane ismi ‘’, ‘Armin Only Embrace’ adlı dünya turnesi kapsamında 30 Eylül Cuma İstanbul Ora Arena’da unutulmaz bir konser performansına imza atmaya hazırlanıyor.Armin van Buuren’ın solo seti ve Mr. Probz, Eric Vloeimans, Cimo Frankel, Betsie Larkin, Angel Taylor ve BullySongs gibi dünyaca ünlü isimlerin canlı performanslarını sergileyeceği, muhteşem sürprizler ve çok daha fazlasıyla dolu ‘Armin Only Embrace’, turnesi müzikseverleri İstanbul’da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir prodüksiyon ve şovla buluştuyor.' ev sahipliğinde gerçekleşecek Armin van Buuren’ın 6 saat sürecek olan ‘Armin Only Embrace’ performansıyla müzikseverler, cazz, hiphop, rock ve pop ile harmanladığı muhteşem gösteriye tanıklık etme fırsatı yakalayacak.