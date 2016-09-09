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Dünyanın 1 Numarası 'Armin van Buuren' İstanbul'a Geliyor!

Dünyanın 1 numarası ‘Armin van Buuren’ 30 Eylül’de İstanbul’da...

Dünyanın 1 Numarası 'Armin van Buuren' İstanbul'a Geliyor!

Dünyanın 1 numarası ‘Armin van Buuren’ 30 Eylül’de İstanbul’da...

09 Eylül 2016 Cuma 15:19
14657 Okunma
Dünyanın 1 Numarası 'Armin van Buuren' İstanbul'a Geliyor!
5 kez dünyanın 1 numaralı DJ'i seçilen elektronik müzik dünyasının efsane ismi ‘Armin van Buuren’, ‘Armin Only Embrace’ adlı dünya turnesi kapsamında 30 Eylül Cuma İstanbul Ora Arena’da unutulmaz bir konser performansına imza atmaya hazırlanıyor.

Armin van Buuren’ın solo seti ve Mr. Probz, Eric Vloeimans, Cimo Frankel, Betsie Larkin, Angel Taylor ve BullySongs gibi dünyaca ünlü isimlerin canlı performanslarını sergileyeceği, muhteşem sürprizler ve çok daha fazlasıyla dolu ‘Armin Only Embrace’, turnesi müzikseverleri İstanbul’da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir prodüksiyon ve şovla buluştuyor.

'One Colony' ev sahipliğinde gerçekleşecek Armin van Buuren’ın 6 saat sürecek olan ‘Armin Only Embrace’ performansıyla müzikseverler, cazz, hiphop, rock ve pop ile harmanladığı muhteşem gösteriye tanıklık etme fırsatı yakalayacak.

Siz de bu uzun süre unutulmayacak gecenin bir parçası olmak istiyorsanız biletlerinizi hemen alın!

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 29.09.2016 13:58
Anahtar Kelimeler:
Armin Van Buuren
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