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Down Sendromluların Boğaziçi Rallisi

Down sendromlu gençleri sosyal hayata teşvik etmek amacıyla, İstanbul 44. Uluslar arası Avrupa Kupası Boğaziçi Ralli’si gerçekleşti.

Down Sendromluların Boğaziçi Rallisi

Down sendromlu gençleri sosyal hayata teşvik etmek amacıyla, İstanbul 44. Uluslar arası Avrupa Kupası Boğaziçi Ralli’si gerçekleşti.

28 Temmuz 2015 Salı 10:16
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Down Sendromluların Boğaziçi Rallisi

İSTANBUL- Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve son üç yılın kadın pilotlar birincisi Simin Bıçakcıoğlu’nun da destekleriyle unutulmaz bir ralli heyecanı yaşayan Down sendromlu gençler, hazırlanan yemekleri yarışı izlemeye gelen İstanbullulara servis ederek, harçlıklarını çıkarttı.

 Yarış öncesi Simin Bıçakcıoğlu’nun servis alanını da ziyaret ederek başarı dileklerini ileten down sendromlu gençler, böylesine büyük çaplı bir yarış organizasyonunda ilk defa bulunduklarını belirtti.


"Çok eğlendik"

Ralli'de yarışan  Simin Bıçakcıoğlu, "TOSFED ile birlikte bu yarışta Mobil Down Cafe’yi ilk kez ralliseverlerle buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Ralli atmosferinden duydukları heyecan görülmeye değerdi. Arabaları dikkatle incelediler, yarıştan önce servis alanıma gelip başarı dileklerini ilettiler. Benim için de oldukça duygusal bir andı. Hepsi birbirinden özel bu gençlerin sosyal hayatın içine dahil olmaları çok önemli. Bildiğiniz gibi Mobil Down Cafe; down sendromlu gençlere kendilerini özel hissettiriyor ve harçlıklarını kazanmalarına olanak sağlıyor. Boğaziçi Rallisi boyunca birlikte çok güzel zaman geçirdik ve çok eğlendik. İstanbullu ralli severlerin de Mobil Down Cafe’ye ilgisi yoğundu. Önümüzdeki dönemlerde umuyorumki TOSFED ile birlikte bu tarz desteklerimiz devam edecek" şeklinde açıkladı.



Haber: Elif Günay 

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Son Güncelleme: 28.07.2015 15:42
Anahtar Kelimeler:
önce VatanTOSFEDSimin BıçakcıoğluDown Sendromlu Gençler
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