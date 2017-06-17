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Dimitri Vegas & Like Mike, 7 Temmuz’da Smash the House İstanbul ile KüçükÇiftlik Park’ta!

2015 yılında Top 100 DJs World Tour kapsamında İstanbul’daki ilk performanslarına imza atan Belçikalı ikili Dimitri Vegas & Like Mike, 7 Temmuz’da Smash the House İstanbul ile KüçükÇiftlik Park’ta!

Dimitri Vegas & Like Mike, 7 Temmuz’da Smash the House İstanbul ile KüçükÇiftlik Park’ta!

2015 yılında Top 100 DJs World Tour kapsamında İstanbul’daki ilk performanslarına imza atan Belçikalı ikili Dimitri Vegas & Like Mike, 7 Temmuz’da Smash the House İstanbul ile KüçükÇiftlik Park’ta!

17 Haziran 2017 Cumartesi 12:58
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Dimitri Vegas & Like Mike, 7 Temmuz’da Smash the House İstanbul ile KüçükÇiftlik Park’ta!

Dans müziğin en büyük DJ ve prodüktörlerinden Dimitri Vegas & Like Mike’ın tüm dünyayı dolaşan konsepti "Smash the House” ile unutulmaz bir etkinliğe hazır mısınız?

DJ Mag Top 100 DJs listesinin 2 numarasında yer alan Tomorrowland’in “resident” DJ ikilisi Dimitri Vegas & Like Mike’ın muhteşem geri dönüşünün yanı sıra MATTN, Mike Williams, Tom Staar, Tony Junior ve Arem Özgüç’ün performanslarına sahne olacak olan “Smash the House”, 7 Temmuz Cuma günü tam 8 saat sürecek muhteşem bir şovla KüçükÇiftlik Park’ta sizlerle!

DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE

Son derece enerjik setlerinin yanı sıra muhteşem sahne performanslarıyla binlerce kişiyi kendilerine hayran bırakan dünyanın 2 numaralı DJ ikilisi Dimitri Vegas & Like Mike, iki yıl aradan sonra bir kez daha İstanbul’da!

MATTN

Son yıllarda gösterdiği başarılı performansları ve hit şarkıları ile pek çok festivalin ve Smash the House sahnelerinin vazgeçilmez ismi haline gelen MATTN, 7 Temmuz’da Dimitri Vegas & Like Mike’a eşlik edecek isimlerden yalnızca bir tanesi.

MIKE WILLIAMS

Henüz genç yaşında yayınladığı hit şarkıları sayesinde Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Oliver Heldens gibi pek çok efsane ismin ve binlerce elektronik müzikseverin dikkatini çekmeyi başaran Hollandalı DJ Mike Williams, ilk Türkiye performansı ile Smash the House İstanbul’da!

TOM STAAR

House müzik türünün en büyük temsilcilerinden, “Groove Ustası” olarak bilinen Tom Staar, Smash the House İstanbul’un en hareketli setlerinden birine imza atmaya hazır!

TONY JUNIOR

Enerji dozajı hayli yüksek sahne performansları ile her geçen gün hayran kitlesini daha da genişleten Tony Junior, 7 Temmuz’da şüphesiz en enerjik setlerinden bir tanesini de İstanbul için sergileyecek!

AREM ÖZGÜÇ

Türkiye’nin en yetenekli ve başarılı DJ/prodüktörlerinden Arem Özgüç, İzmir ve İstanbul’daki Life in Color’da gerçekleştirdiği unutulmaz performanslarının ardından bu kez Dimitri Vegas & Like Mike ile aynı sahneyi paylaşacak!

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Anahtar Kelimeler:
Dimitri VegasLike MikeSmash The House
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