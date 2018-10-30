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Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyor

Etkinlikler kapsamında Beşiktaş, Kadıköy, Ataşehir ve Silivri'de fener alayı düzenlendi

Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyor

Etkinlikler kapsamında Beşiktaş, Kadıköy, Ataşehir ve Silivri'de fener alayı düzenlendi

30 Ekim 2018 Salı 09:27
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Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyor

Beşiktaş'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. 

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Balmumcu Kavşağı'nda toplanan vatandaşlar, kortej halinde Barbaros Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde fenerlerle ve bayraklarla yürüyen vatandaşlar, belediye aracından çalınan marşlara eşlik etti. 

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç'ın da katıldığı fener alayı, Barbaros Meydanı'nda son buldu. 

Yürüyüşün ardından meydanı dolduran vatandaşlar, çeşitli sanatçıların verdiği konseri dinledi. 

Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyet Yürüyüşü ise Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar mevkisinde başladı. 

Meşaleler, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyen vatandaşlar, zaman zaman marşlar söyledi. 

Silivri'deki kutlamalarda da belediye binası önünden Atatürk Meydanına kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte 300 metrelik Türk Bayrağı açıldı. 

Şarkıcı Özgün'ün sahne aldığı kutlamaların sonunda, havai fişek gösterileri yapıldı.

Ataşehir'de ise Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında cumhuriyet konulu söyleşiler, resmi tören ve bisiklet korteji düzenlendi. Ataşehir Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar da fener alayı yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşün sonunda meydanda Moğollor grubu konser verdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Bayramı
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