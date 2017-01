Merhaba Çisil, gazetemize hoş geldin. Kapıda yeni bir albüm mü var?

Hoş buldum. Evet, yeni bir şarkı ile geliyorum. Bu ocak ayında olacak, yani en kısa zamanda diyorum. Giderli bir şarkı. Şarkıda gönderme ve ima var. Elinden geleni yapmış birinin sitemleri var şarkıda. Nakarat kısmı insanların diline dolanacak bir şarkı diyebilirim. Şimdilik bu kadar…

Single mi?

Evet single. Tek şarkılık bir single. Hem hareketli hem de slow (yavaş) olarak çıkaracağım şarkıyı. Şarkının sözleri ve müziği bana ait bir şarkı aranjesini Eray Polat üstlenecek. Şarkı bir kış şarkısıdır. Klip ise daha tam senaryolaşmadı ama kış aylarına uygun çekilecek bir klip çıkarmayı planlıyoruz.



Uzun zamandır beste yaptığını ileten güzel şarkıcı, "Zamanı geldikçe kendi bestelerimi bir bir çıkarıp şarkılar yapacağım" dedi.

Yeni albüm için bir tarz düşünüyor musun?

Aslında hayır, ben sade biriyim. Doğal görünen şeyleri seviyorum. Şatafatlı ya da dikkat çekici şeyleri sevmiyorum. Ama uygun görülür, bana iletilir, bu benim için iyi bir fikir olur, o zaman bir şey diyemem. Ama ben sade düz biriyim. Sesimle ön planda olacağım. Lakin ekibimde bunu deneyelim derse düşünebiliriz. Fikirlere de her zaman açığım. Yeter ki bana yakışacağından emin olayım.



DMC müzik etiketi ile "Bırak Acıları Ardında" diye bir şarkı ile ilk çıkışını yaptın. Bilmeyen okuyucularımız için single hakkında bilgi verir misin?

Albüm tek şarkılık bir singleydi. DMC etiketi ile temmuz ayında çıktı. Sevgili Samsun Demir yapımcılığında "Bırak Acıları Ardında" adlı yaz şarkısı. Şarkı, Sinan Kaynakçı'nın şarkısı; söz ve müziği ona ait. Şarkının aranjesi de Erdal Polat yaptı. Eray Polat benim yakın arkadaşım onunla şarkı demolarımızı kaydederken Sinan Ağabey ( Kaynakçı) "Elimde bir şarkı var, bu şarkının sana çok yakışacağını düşünüyorum" dedi. Şarkıyı söyledim ve çok sevdim. Sonra bu şarkıyı çıkartmış olduk. Herkes çok beğendi. "İyi ki şarkı benim olmuş" diyorum.

"Pinhani grubunun solisti Sinan Kaynakçı ve ekip bana çok destek oldular. Ben müzisyen insanlarla çalışmak istiyorum. Onlar bana yetiyorlar…"

Klibe değinelim istiyorum. Harika bir klip olmuş, detayları bizimle paylaşır mısın?

Klibi İzmir'de çektik. Alaçatı ve Ilıca'da çekildi. Tatile yönelik yaza yönelik bir şarkıydı, klibi de ona uygun oldu. Klibi İmre Haydaroğlu çekti. Denizi ve tatili bol bol yansıtabildiğimiz bir klip çıktı. Klipte kullandığım araba Sinan Kaynakçının fikri oldu. "Eğleniyoruz" diye de bir not yazıldı arabaya, o da sevenlerimle eğlendiğimizi belirtmek için seçtiğimiz bir detaydı. İşte böyle...

Klibi izleyenler seni Aslı Enver'e ve Burçin Terzioğlu'na benzetmişler. Normalde de benzetiyorlar mı?

Klipte güneş gözlüğü taktığım karelerde Aslı Enver'e çok benzettiler, kendisinin de öyle fotoğrafı varmış sanırım. Burçin Terzioğlu’na da çok benzetmeye başladılar. O da sarısın renkli gözlü bende öyle ve ikisi de çok sevdiğim oyuncular. Fakat gerçek olarak görenler kimseye benzemediğimi söylüyorlar.

Şarkı 5 milyona yaklaşmış gelen tepkileri nasıl buluyorsun?

Şu zamana kadar çok güzel tepkiler aldım. Olumsuz bir tepki hiç olmadı diyebilirim. İlk şarkım olmasına rağmen yapılan yorumlardan oldukça memnunum.

A Tv kanalında oynayan "Rengarenk" dizisinde şarkı kullanıldı. Şarkı da çok beğenilmişti. Bununla ilgili neler söylersin?

Evet, dizinin içerisinde döndürdüler şarkıyı. Özellikle ilk bölümünün sonunda çok uzun çalmışlardı. Dizi darbeye denk gelince iki hafta yayın yapılamadı sonra kalkmak durumunda oldu. Ardından dizinin adını değiştirdiler, sonrasında başrol oyuncusunun çıktığını duyduk. Aslında albümde birkaç olumsuzluklar oldu. Mayıs sonunda klibimiz hazırdı, önce dizide çıksın diye bekledik. Temmuz başında dizide çıktı ama şirket ile alakalı olan problemlerden şarkıyı çıkaramadık. Dizi yayına girdi, şarkıyı baştan sona yayınladılar fakat şarkı ortada yoktu. Ardından darbe oldu. Darbe gündemi varken şarkıyı yayınlamak çok ayıp olurdu. Temmuz başında yaptığımız tüm planları temmuz onuna aldık. Böyle bir aksaklıklar olur. Olsun, nazar boncuğu oldu.

"Diziden dinleyip de 'Aaaa, bu o şarkı!' diyenler oldu ama dizi ile çıkmış olsaydı şarkı daha çok ses getirirdi diye düşünüyorum."

Herhangi bir ünlüyle geçen aklına ilk gelen hikayeni anlatır mısın?

Pinhani'nin konserlerine fırsat buldukça gitmeye çalışıyorum. Bir gün İzmir'de bir konseri vardı. O gün bende gittim. Beni sahneye çağırmışlardı. Elim ayağıma dolanmıştı çok heyecanlanmıştım. Sonra şarkıya düet yapmıştık. Hiç beklemediğim andaydı şuan o geldi aklıma. Ayrıca onlar sahne de olmak çok keyifli! Onların fikirleri de çok önemli benim için o yüzden hepsinin yeri bende farklı diyebilirim…



Halk seni nasıl buluyor?

Genellikle sesimi yeterli buluyorlar. Sadece konuşma sesim ile şarkı söyleme sesimin farklı olduğunu söylüyorlar. Güzelliğe gelince güzellik insandan insana değişir ama ben İzmirliyim, İzmir'in kızları güzel olur derler. Beğeniliyorum. Özellikle gözlerimi çok beğeniyorlar.

Beraber sahne almak istediğin biri var mı?

Sezen Aksu ve Ayşegül Aldinç bence müziğin vazgeçilmez isimleri. İkisi ile de tanışmak ve sahne almak isterim. İkisinin de bende yeri bambaşka...

İzmirli misin?

Evet İzmirliyim. İzmir'in içinden, Balçova tarafından. 2007'de Yedi Tepe Üniversitesini kazanınca İstanbul'a geldim. Üniversite bitince yüksek lisans için Almanya'ya gittim, 2013'ten beri de İstanbul'dayım.

Müzikle yaşamın nasıl birleşti?

Küçüklüğümden beri diyebilirim. Doğduğumdan beri evde org vardı. Babam müzikle ilgilenirdi. Bebekliğimde başına gidip tuşlara bastığımı söylerler. Çocukluğumda mikrofonum vardı ve mikrofonla müzikler söylerdim. Ailemin müziğe yatkınlığımı fark etmesi üzerine, yönlendirme yapmışlar. Yeditepe Üniversitesi tercüm tercümanlığını okuyup Almanya'ya gittim. Almanya'da hem dilimi geliştirip, hem müziği geliştirip hem de siyaset bilimi çalışmalarına katıldım. Müziği çok sevdiğim için müziği hiç bırakmadım. Sonrasında da albüm çıkarmak nasip oldu diyebilirim.

Üniversitede tercüm tercümanlığını kazanınca bir mesleğim daha olsun istedim diyen Çisil Egeli, "Almanya'da Siyaset üzerine Avrupa çalışmaları yaptığını ve siyaseti çok sevdiğini" söyledi.

Yüksek lisansımı Almanya'da tamamladım dedin, ülkemizle Almanya'yı kıyasladığında ne tür farklılıklar var?

Öncelikle her ülkenin kendine has dinamitleri var. Ben Almanya'ya gitmeden önce de çok yurt dışına gidip ülkeleri gezdim. Bu her yerde var. Önemli olan nereden baktığınız. Avrupa’da da kötü değerlendirilecek birçok şey var. Türkiye'de de var. Almanya da Frankfurt şehrindeydim. Tam Danimarka sınırında! Danimarka'ya bisikletle gidiyorduk mesela. Ufak ve düzenli bir şehirdi. Ufak bir yerden bir de İstanbul'a gelince biraz zorlandım…

Nasıl bir çocuktun?



Çok el üstünde tutulan bir çocuktum. Ama şımarık da büyütülmedim. Tek çocuğum bir de anne tarafımda da dayılarım ve teyzelerimin çocukları yok. Ben geniş aile de de tekim diyebilirim. Geleceğim için benim adıma çok güzel şeyler yapıldı ve her zaman da arkamdalar...

Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök bir köşe yazısında senden bahsetmiş. Çokta güzel söz etmiş yazıyı okudun mu?

Ahh evet, okudum. Ertuğrul Özkök Bey beni çok onurlandırdı. Yazının çıktığı gün benim hiç haberim yoktu, annem arayıp söyledi. Şarkının yeni çıktığı zamanlarda yazmış. Çok güzel övmüş. Şarkı, klip ve sesime değinmiş. Şarkımın güzel bir son bahar vadettiğini iletmiş. Kendisiyle hiç tanışamadım, inşallah tanışma şansım olur. Sizin aracılığınıza da teşekkürlerimi bir kez daha iletmek isterim. Ertuğrul Özkök beni çok onurlandırdı.

Çalışmak istediğin bir aranje ya da önemli bir isim var mı?

Şuan için opsiyonları açık tutmaya çalışıyorum. Başlangıcı yaptığım insanlardan memnunum ama insanlarla tanışıp çalışmaları gördükçe, bu soruya daha iyi yanıt verebilirim sanıyorum. Yolun çok başındayım. Her geçen gün çevremi de geliştiriyorum, net isimler şu aşamada veremeyeceğim.

İlk çıkış yapanlar zorluklar çekerler sende bunları yaşadın mı?

Yani albümü çıkartmak istediğim ilk aşamada yaşadığım sıkıntılarım oldu, özellikle bütçe konusunda. İnsan destek görmedikçe kendi şartlarıyla bir şeyler yapmaya çalışılıyor. İlk aşamada her yeni çıkış yapan sanatçılar gibi ben de birazcık zahmet çektim sonrasında biraz daha rahatlıyorsun. Bundan sonrasında da daha farklı adımlar atacağım.

Sana ulaşmak isteyenler için hesapların nelerdir?

Sevenlerim, https://www.facebook.com/cisilegeliofficial/?fref=ts facebook sayfasından, https://www.instagram.com/cisilegeli/ instagram sayfasından ve https://twitter.com/cisilegeli twitter sayfasından bana ulaşabilirler.

2017'den beklentilerin nelerdir?

2017den umutluyum, yeni bir yıl… 2016'dan da umutluydum ama çok iyi geçti diyemem. 2017'nin benim için bir yükseliş yılı olacağını düşünüyorum. Çalışmayı çok seven biriyim. Müzik benim hayat felsefem ve sağlam adımlar atarak o merdivenleri çıkmak istiyorum. Çıkış ve yükselme yılım olacak, inanıyorum!

"Yeni yıla konserle girdik, şimdi sırada 7 Ocak var"

Yeni yılı Kahramanmaraş Hayal Kahvesi'nde konser vererek geçiren Çisil Egeli, 7 Ocak'ta Demirören İstiklal Palas'ta bir konser vereceğini söyleyerek, sesini dinlemek isteyen herkesi konsere davet etti...



Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Müzik dinlemeye devam etsinler, benim konserlerime gelsinler. Bol bol müzik dinlesinler. Olan olaylardan ötürü başlarını dik tutmaya çalışsınlar. Gündemi takip etsinler ve en önemlisi birliğimizi kaybetmeyelim. Ne olursa olsun ateş düştüğü yeri yakıyor. Sayıya dönüşmesin rakamlar. Çok üzülüyorum. Ülkem üzülüyor. 2017 umarım daha az ölümlerin olduğu bir yıl olur. Herkese bereket güzellik getirsin…

Çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2017 sana güzel albümler ve büyük yükselişler getirir. Çıkacak olan albüm için de şimdiden başarılar dilerim. Görüşmek üzere…

Ben de size ve tüm gazete ekibine teşekkür ederim. Sizin de başarılı bir yılınız olsun.



Doğum Tarihi: 17. 04. 1989

Burcu: Koç

En sevdiği huyu: Azimli olmak

En sevmediği huyu: Fevri davranmak

En sevdiği renk: Fıstık yeşili

En sevdiği çizgi film: Bugs Bunny

En sevdiği söz: Her şerde bir hayır vardır...





Röportaj: Elif Günay









Önce Vatan Gazetesi