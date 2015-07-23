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Çalışmalar 23.00-05.00 arası yapılacak

İBB metrobüs hattındaki asfaltı yenileyecek. 26 Temmuz Pazar gecesi başlatılacak çalışmayla, 52 kilometrelik asfalt değiştirilecek.

Çalışmalar 23.00-05.00 arası yapılacak

İBB metrobüs hattındaki asfaltı yenileyecek. 26 Temmuz Pazar gecesi başlatılacak çalışmayla, 52 kilometrelik asfalt değiştirilecek.

23 Temmuz 2015 Perşembe 12:53
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Çalışmalar 23.00-05.00 arası yapılacak

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), seyir konforunun artırılması ve daha rahat sürüş sağlanması için metrobüs hattındaki asfaltı yenileyecek. 26 Temmuz Pazar gecesi başlatılacak çalışmayla, 52 kilometrelik asfalt değiştirilecek.

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, günlük yolcu taşıma kapasitesi 750 binin üzerinde olan metrobüs hattının daha konforlu olmasına yönelik çalışmalar başlıyor. Buna göre, İstanbul'un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, yolcuların hızlı ve konforlu ulaşımını sağlamak için 2007'de hizmete alınan metrobüs hattının asfaltı değiştiriliyor.

Çalışmalar, 26 Temmuz Pazar saat 23.59'da başlayacak. Çalışmalar 90 günde 4 etap halinde tamamlanacak. Asfaltlama çalışmaları süresince toplu taşımada herhangi bir aksama olmayacak.

Birinci etapta Zincirlikuyu-Cevizlibağ, ikinci etapta Avcılar-TÜYAP, üçüncü etapta Söğütlüçeşme-Boğaz Köprüsü ve son etapta ise Cevizlibağ-Avcılar arasında asfalt yenileme çalışmaları tamamlanacak.

Çalışmalar 23.00-05.00 arası yapılacak

Asfaltlama çalışmaları, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılacak. İşlerin daha hızlı ilerlemesi için ileri teknoloji ürünü katkılar kullanılacak lokasyonda, kademeli olarak E-5'te her iki yönde bir şerit daraltılarak, ulaşım sağlanacak. Metrobüs hattı çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı (YOD) ve İSFALT'ın 300 kişilik uzman ekibi tarafından sürdürülecek.

52 kilometre ve 44 istasyonu içeren çalışma kapsamında, metrobüs yolunun asfalt ve asfaltın altındaki beton 5-6 santimetre kazınacak. 6 santimetre binder (alt tabaka asfalt betonu), 6 santimetre modifiye (güçlendirilmiş) asfalt, en son aşama da ise 5 santimetre taş mastik asfalt (aşınmayı önleyen) uygulanacak. İstasyonların 50 metre ilerisi ve 50 metre gerisinde hızlı priz alan özel katkılı C50 beton uygulaması yapılacak.

Çalışmayla, tekerlek izi oluşumları, çatlak-çukur oluşumları, beton derzlerinden gelen yansıma çatlakları, köprü derzlerinde oluşan bozulmalar, baca-ızgara problemleri gibi olumsuzluklar giderilecek.

Çalışma yapılan noktalarda ışıklı ve dubalı yönlendirme yapılarak trafik güvenliği sağlanacak.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2015 13:03
Anahtar Kelimeler:
önce VatanMETROBÜS
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