Boğaz'da muhteşem sünnet

İSTANBUL (ELİF GÜNAY) - Eyüp Sultan Meydanı’nda toplanan çocuklar ve aileleri için başlayan etkinlik öncelikle Eyüp Sultan Meydanı’nda mehter takımı konseri ile başladı. Ardından dualarla birlikte Cülus Yolu’ndan yürünülerek Feshane’ye ulaşıldı. Feshane önünden hareket eden 4 ayrı gemi ile yaklaşık 2 saatlik bir boğaz turu gerçekleştirildi. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın yol boyunca çocuklara ve ailelere eşlik ederken, boğaz turuna da bizzat uğurladı.



"Emri yerine getiriyoruz"



Gemilerin kalkması ile birlikte açıklama yapan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Geleneksel hale getirdiğimiz ve her yıl sayıyı arttırarak devam ettiğimiz etkinliklerden biri. Bilindiği gibi sünnet Peygamberimiz'in emri'dir. Bizlerde bu emri yerine getirerek sosyal belediyecilik kapsamında çocuklarımıza ve ailelerine bu hizmeti 5 yıldır sunuyoruz. Yapılan organizasyon tamamen belediyemize ait. Çocuklarımızın en mutlu anlarına bu vesile ile ortak olmaktan oldukça mutluyuz. Katılan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



"Çocuklarımız çok mutlu"



Anne Nermin Ünlü, "Eyüp Belediyesinin yaptığı bu etkinik için Başkanımız Remzi Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın kıyafetlerinden tüm organizasyonuna kadar hepsini üstlendi. Bugünde binlerce aile burada boğaz turu yapıyoruz. Randevu sistemiyle verilen tarihimize göre sünnetimizi de olacağız. Çocuklarımız çok mutlu" şeklinde konuştu.



"Güzel bir şölen"



Anne Emine Gökçe Yurt, "5 yıldır Eyüp Belediyesi'nin yaptığı bir şölendir, 'Sünnet Şöleni'. Bizlerde bu sene başvuruda bulunduk. Bugünde burada olmaktan çok mutluyuz" dedi.





Yüzlerce çocuk ve ailesinin keyifli bir gün geçirdiği etkinlik, yine Feshane önünde son buldu.

