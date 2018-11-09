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Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Beyazıt'ta raydan çıktı.

Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Beyazıt'ta raydan çıktı.

09 Kasım 2018 Cuma 14:16
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Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı

İSTANBUL 

İstanbul'da Kabataş'tan Bağcılar yönünde seyreden tramvay, henüz bilinmeyen bir nedenle Beyazıt tramvay durağında raydan çıktı.

Olay nedeniyle Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arası ulaşımda aksama meydana geldi.

Olayın hemen ardından bölgeye ulaşan Metro İstanbul'a bağlı ekipler, onarım çalışmasına başladı.

Bu arada, Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Sayın yolcularımız; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt- Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. Sultanahmet-Beyazıt İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeyazıtTramvay
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