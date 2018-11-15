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Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı

Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı

15 Kasım 2018 Perşembe 09:31
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Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı

İSTANBUL

Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Ali Rıza Gültekin hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı'nda, Gültekin'in arkadaşlarıyla bulunduğu, bir binanın dördüncü katındaki iş yerine silahlı 4 kişi geldi. Bu kişilerin silahla ateş ettiği Gültekin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İş adamı Gültekin'in cesedi, ekipler tarafından olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından morga gönderildi.

Acı haberi duyarak olay yerine gelen Gültekin'in yakınları ise bir süre gözyaşı döktü.

Öte yandan, Beşiktaş İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüphelilerin kimliği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşIşadamıSilahlı SaldırıCinayetAli Rıza Gültekin
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