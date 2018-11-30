Bayrampaşa’da yangın

İSTANBUL

Bayrampaşa’da 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi’ndeki 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü, üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3’ü çocuk 5 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenleri ambulansa alarak müdahale etti.