Basın İlan Kurumu’nda seçim

Önce Vatan Haber Merkezi / İstanbul

Basın İlan Kurumunun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 5/1-a maddesine göre Genel Kurulda görev alacak, satış miktarı 10 binin altında olan gazete sahiplerini temsilen 1 (bir) üyenin tespiti için 24 Ocak 2017 Salı günü saat 11:00’de Merkez Efendi Mahallesi, Mevlana Caddesi No: 1409/A, Toya Plaza, Kat:5 Zeytinburnu-İSTANBUL adresinde Genel Müdürlük binasındaki toplantı salonunda seçim yapıldı.

10 bin tirajın altındaki gazeteleri temsilen iki aday çıkarıldı. Engin Köklüçınar, İstanbul’daki gazete sahiplerinin adayıydı. Ankara gazete sahipleri ise Abdi Pehlivan’ı aday olarak çıkardı. Abdi Pehlivan 42 oy, Engin Köklüçınar ise 44 oy olarak seçimi kazandı.

Engin Köklüçınar kimdir?

İstanbul’da doğdu. Gazetecilik Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1962 yılında Vatan Gazetesi’nde başladı. 1969 yılında Dünya Gazetesi’nden ayrılarak Yenigün Gazetesi’ni yayınlamaya başladı. 48 yıldır günlük olarak yayınlanan gazetenin yanı sıra, La Gazette adlı Fransızca günlük gazetenin imtiyaz sahipliğini yaptı.

Çeşitli gazete ve dergilerde, genel yayın ve yazıişleri müdürlüğü görevlerinde bulundu. Babıali Magazin Dergisi’nde aylık yazılarını sürdürdü.

25 yaşında ‘Sarı Basın Kartı’ sahibi, 26 yaşında TGC’nin 705 no’lu üyesi oldu. 1988 yılında, 45 yaşında ‘Sürekli Basın Kartı’ taşımaya hak kazandı.

2014 yılında ‘Burhan Felek Hizmet Ödülü’ nü TGC’nin ilk Genel Sekreteri rahmetli Bedii Faik’in elinden aldı. Köklüçınar; “Bu ödülü almak için ihtiyarlamayı heyecanla bekledim” dedi.

‘Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu Üyesi ve Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı’ Genel Sekreteri görevini de sürdüren Köklüçınar, 5 kitap yayınladı.

KKTC vatandaşı ve danışmanı olan Köklüçınar, Marmara Grubu Vakfı Kurucusu (1985), Genel Sekreteri (2001-2012), Genel Başkanı Yardımcısı, Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Şeref Üyesidir.

‘İstanbul Gazeteciler Derneği’nin kuruluşuna katıldı ve derneğin ‘ilk genel sekreteri’ olarak görev aldı. 2003 yılında ‘İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanlığı’na seçildi. Bu görevi 7 dönem sürdürdü.

Abdi Pehlivan kimdir?

1939 yılında Sivas Koyulhisar’da doğdu.

1950 yılında Demokrat Partisinin kurduğu Güneş Matbaacılık’ın yayın organı olan Zafer Gazetesi’nde işe başladı. İhtilal döneminde Hazine’ye devredilen Zafer Gazetesinde çalışmaya devam etti.

14 yıl Türkiye Gazeteciler Sendikasında Yönetim Kurulu üyesi ve mali sekreterlik yaptı.

Bu arada doğduğu köyün ve kazanın Dernek ve Vakıf çalışmalarında aktif olarak yer aldı.

Halen sosyal sorumluluk bilinciyle 90 gence burs vermekte olan Koyulhisar ve Köyleri Yardımlaşma Vakfının Mütevelli Kurucu Başkanlığını yapmakta.

1965 yılında Rehber Ajans ismiyle İlancılık, Reklamcılık ilgili firma kurdu ve 1972 yılında SELAM Gazetesini günlük olarak yayın hayatına geçirdi.

1976 yılında SONSÖZ olarak ismini değiştirdiği gazete yayın hayatına halen devam etmekte.

Bu faaliyetlerimin yanı sıra 2001 yılında GÜNDEM Gazetesini ekonomik gazete olarak yayın hayatına geçirdi.

2006 yılında modern bir matbaa kurarak yayıncılık dalında da hizmet vermeye başladı.

Çalışma hayatım süresince belli dönemlerde Ankara, İstanbul ve İzmir Gazete Sahipleri Sendikası Genel Sekreterliği, Başbakanlık Basın Kartları Komisyon üyeliği yaptı ve 18 yıl Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği yaptı.

Eşi Emekli öğretmendir ve biri doktor biri finansçı olmak üzere iki çocuk sahibidir.