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Bakırköy’de nostaljik bir mekan…

İrfan Demir’in haberi için tıklayınız..

Bakırköy’de nostaljik bir mekan…

İrfan Demir’in haberi için tıklayınız..

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:18
290 Okunma
Bakırköy’de nostaljik bir mekan…
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İSTANBUL / İRFAN DEMİR

Türkiyede yıllarca ulusal gazetelerde haber yapan ve yurt dışında lokanta kafe ve  bar işleten başarılı gazeteci İlhan Metin şimdilerde Bakırköy’de meşhur tarihi SULTANAHMET KÖFTECİSİ’ni hizmete açıp Bakırköylülere ve ünlü sanatçılara hizmet veriyor.

BAKIRKÖY DENİLİNCE AKLA İLK GELEN SANAT

Ebuzziya Caddesi’nde bulunan iş yerinde bir çok sanatcının uğrak mekanı olan SULTANAHMET KÖFTECİSİ’ne gönül veren ve adıyla nam yapan mekanda misafirlerini ağırlayan Metin, “Amacımız Bakırköy'ü ve eski Bakırköylüleri bir arada  toplayıp bu elit  ilçenin tüm  sanatçılarını geçmişten günümüze  bir araya getirmek. Çünkü Bakırköy tarihinde bir çok sanatcı yatiştirip günümüze kadar gelmiştir" dedi.

İşletme sahibi İlhan Metin, “Buradaki asıl amacımız Bakırköy’de yaşamış ve Bakırköy’e gönül vermiş tüm  vatandaşları sanat ve kültür altında toplayıp Bakırköyülüleri bir arada tutmak" şeklinde konuştu.

KİMLER YOK  Kİ?

Bakırköy sahilinden çıkanlar ya da gelenler için ilk uğrak yer olan Sultahahmet Köftecisi’nin kapısısndaki tabelaya bakınca ilk aklınıza gelen o meşhur Rıfat Ilgaz filmi HABABAM olur. Bizi alıp götürür o  ıllar öncesine. Orada bekler bizi; Badi Eremler, Mahmut Hoca, Düdük Necmi, Damat Ferit, Hafize Ana ve tüm anısını yaşatmak adına. İşte bu anıların ölümsüz olması için yılların gazetecisi  İlhan Metin bu mekanı açıp, gelen müşterilerine bu nostaljik ortamı sunuyor. Hem de o anları yaşatırcasına…

AMAÇ HİZMETTEN ÖNCE  BAKIRKÖYLÜLERİ BİR ARADA TOPLAMAK…

“Çok az değerimiz kaldı” diyen Metin, “Eski günlerde olmasa da bizi bir bütün olup bir araya getiren değerlerimize sahip çıkmak amacımız. Bu mekana gelen tüm müşterilerimize ve dostlarımıza o bizim değerlerimizin sıcaklığını vermek  en büyük temennimiz. Bakırköy bir tarihtir. Bu tarihe ışık tutanlar için bu gün biz buradayız. Amacımız bu değerimize sahip çıkmak tek hedefimiz" şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BakırköyNostaljik MekanSultanahmet Köftecisi
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